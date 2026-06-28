La Municipalidad de Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), inició la plantación progresiva de 100 árboles en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, como parte de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental.

Esta primera jornada de plantación marca el inicio del plan de reposición forestal orientado a recuperar las áreas verdes, fortalecer la infraestructura verde del parque y mitigar los impactos generados en la zona intervenida.

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Las especies seleccionadas para esta intervención son el molle costeño, molle serrano y huaranguay, elegidas de acuerdo a criterios técnicos relacionados con su adaptación a las condiciones climáticas de Lima, resistencia, desarrollo y compatibilidad con las características ambientales y paisajísticas del Campo de Marte.

Cabe señalar que cada ejemplar recibirá el tratamiento y cuidado adecuado con labores posteriores de riego, tutorado, mantenimiento, evaluación de adaptación y monitoreo técnico, con la finalidad de garantizar su adecuado crecimiento y permanencia en el parque.

Actualmente, Invermet avanza en el diagnóstico fitosanitario efectuado al arbolado ubicado dentro del área de intervención.

Esta evaluación permitirá determinar el estado de conservación de cada árbol, identificar los ejemplares que requieren tratamiento o seguimiento especializado y establecer las medidas necesarias para su protección y recuperación.

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Como parte de las acciones de mitigación ambiental que se continúan ejecutando en el Campo de Marte, se realiza la aplicación de tratamientos fitosanitarios y cicatrizantes, mejoramiento de suelos, uso de bioestimulantes, recuperación de raíces expuestas y elaboración de pocetas para optimizar el sistema de riego.

También se ha incrementado la frecuencia de riego mediante cisternas, canales de riego y sistemas de goteo. Estas labores se complementan con la limpieza del parque, el retiro de material excedente alrededor de los árboles y la eliminación de material vegetal no deseado.

Continúan acciones legales

Paralelamente, la entidad de la comuna limeña continuará desarrollando las acciones legales correspondientes, luego de la resolución del contrato el 20 de mayo de 2026, suscrito con el Consorcio Ejecutor DISAMART, debido al retraso de los trabajos y al bajo ritmo de avance de las labores de emergencia y mitigación ambiental.

Asimismo, se encuentra en gestión el procedimiento para contratar la ejecución del saldo de obra, con la finalidad de retomar y culminar el proyecto de mejoramiento del Campo de Marte.

El proyecto, comprende un área de intervención de aproximadamente 122.000 metros cuadrados y beneficiará a cerca de un millón de habitantes.

Entre sus componentes se encuentran la recuperación de áreas verdes, la implementación de riego tecnificado, iluminación LED, cámaras de videovigilancia, ciclovías, pistas de trote, juegos infantiles e inclusivos, espacios deportivos y nuevo mobiliario urbano.