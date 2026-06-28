Invermet también avanza en el diagnóstico fitosanitario efectuado al arbolado ubicado dentro del área de intervención en el Campo de Marte. (Foto: Difusión)
Invermet también avanza en el diagnóstico fitosanitario efectuado al arbolado ubicado dentro del área de intervención en el Campo de Marte. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), inició la plantación progresiva de 100 árboles en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, como parte de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental.

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