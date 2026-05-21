Resumen

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Las obras se iniciaron en noviembre del año pasado en un área aproximada de 122 000 metros cuadrados. Foto: Andina
Las obras se iniciaron en noviembre del año pasado en un área aproximada de 122 000 metros cuadrados. Foto: Andina
Por Redacción EC

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Fondo Metropolitano de Inversiones, también denominado Invermet, se pronunció respecto a los reclamos y denuncias de vecinos de Jesús María y ciudadanía ante la demora de las obras respecto al proyecto “Mejoramiento del Campo de Marte”.

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