A través de un comunicado en sus redes sociales, el Fondo Metropolitano de Inversiones, también denominado Invermet, se pronunció respecto a los reclamos y denuncias de vecinos de Jesús María y ciudadanía ante la demora de las obras respecto al proyecto “Mejoramiento del Campo de Marte”.

La entidad precisó que “se ha procedido a resolver el contrato suscrito con el Consorcio Ejecutor DISAMART, debido al retraso en los trabajos y al bajo ritmo de avance en las labores de emergencia para la mitigación de áreas verdes por parte del mencionado consorcio.

En ese sentido, “se iniciarán las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables, y se informará a los organismos competentes en materia de fiscalización ambiental y control”.

Además, la entidad "iniciará de manera inmediata las acciones correspondientes para la convocatoria de la ejecución del saldo de obra” para así garantizar que se continúe y culmine el proyecto.

¿Cómo queda la remodelación del Campo de Marte?

Duranta estas medidas, Invermet aseveró que, en trabajo conjuntos con la Municipalidad de Jesús María, ejecutarán las acciones de mitigación, riego, control y mantenimiento de las áreas verdes y de toda la zona de intervención.

Asimismo, acotó que remitió una solicitud a la Municipalidad de Lima de iniciar la renovación del convenio del Campo de Marte con Jesús María, para que esta administre el parque.

“Esta decisión será comunicada a los vecinos, con quienes ya se vienen desarrollando mesas de trabajo y a quienes se estará convocando a una reunión informativa. Invermet mantendrá los canales de diálogo directo y puertas abiertas, para evitar la politización del tema”, sostuvo.

Finalmente, Invermet agradece el apoyo de la Municipalidad de Jesús María y la participación de los vecinos en el cuidado de las áreas verdes del Campo de Marte.