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Resumen

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Vecinos de Jesús María denuncian que las obras de remodelación en el Campo de Marte estarían afectando gravemente las áreas verdes, tras señalar que se ha registrado el secado progresivo de árboles por falta de riego y la posible reubicación de hasta 92 ejemplares, lo que —según advierten— comprometería su supervivencia.

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