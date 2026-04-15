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La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, advirtió la presencia de posibles maretazos en el litoral peruano, ante la persistencia de oleajes anómalos. Se prevé que este fenómeno continuará hasta el lunes 20 de abril.
La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, advirtió la presencia de posibles maretazos en el litoral peruano, ante la persistencia de oleajes anómalos. Se prevé que este fenómeno continuará hasta el lunes 20 de abril.
De acuerdo a Marco Bartens, jefe del departamento de Oceanografía de esta dependencia de la Marina de Guerra, los oleajes se deben al incremento del nivel de la marea, debido a la fase lunar de cuarto menguante, orbitando a luna nueva desde el viernes 17 de abril. “Esto genera un incremento del nivel del mar y genera un impacto mayor del oleaje en las playas”, advirtió para TV Perú.
Oleajes podrían poner en peligro la seguridad
De acuerdo a Bartens, el fenómeno de moderada intensidad se originó en el sur, y se expandió luego a la zona centro y al norte. Estas olas son el doble en tamaño, fuerza y potencia que las que se dan en condiciones normales. “Es un oleaje anómalo que puede poner en peligro la seguridad y la vida de las personas”, afirmó.
Por tal motivo, exhortó a los bañistas a tener cuidado, y a pidió a las autoridades y entidades vinculadas a la actividad marina a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar daños y accidentes.
Se indica que estos oleajes tendrán mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas ubicadas hacia el suroeste.
Oleajes anómalos: ¿qué zonas son afectadas por este fenómeno?
En el litoral norte, comprendido entre Tumbes y el puerto de Salaverry (La Libertad), se reporta oleaje moderado, y se prevé que pase a ligero desde el jueves 16 de abril.
En el litoral centro, que abarca desde el sur de Salaverry y San Juan de Marcona, en Ica, se registra oleaje moderado, que podría transformarse a libero desde el 16 de abril.
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En la zona que va de Chancay hasta San Juan de Marcona se registra un oleaje moderado que pasaría a ligero la tarde del viernes 17 de abril.
Por último, en el litoral sur, que empieza en San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje moderado reducirá a ligero el viernes 17 de abril.
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