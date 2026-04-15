La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, advirtió la presencia de posibles maretazos en el litoral peruano, ante la persistencia de oleajes anómalos. Se prevé que este fenómeno continuará hasta el lunes 20 de abril.

De acuerdo a Marco Bartens, jefe del departamento de Oceanografía de esta dependencia de la Marina de Guerra, los oleajes se deben al incremento del nivel de la marea, debido a la fase lunar de cuarto menguante, orbitando a luna nueva desde el viernes 17 de abril. “Esto genera un incremento del nivel del mar y genera un impacto mayor del oleaje en las playas”, advirtió para TV Perú.

Marina advierte fuerte oleaje y Callao cierra tramos de la vía Costa Verde. (Foto: Andina)

Oleajes podrían poner en peligro la seguridad

De acuerdo a Bartens, el fenómeno de moderada intensidad se originó en el sur, y se expandió luego a la zona centro y al norte. Estas olas son el doble en tamaño, fuerza y potencia que las que se dan en condiciones normales. “Es un oleaje anómalo que puede poner en peligro la seguridad y la vida de las personas”, afirmó.

Por tal motivo, exhortó a los bañistas a tener cuidado, y a pidió a las autoridades y entidades vinculadas a la actividad marina a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar daños y accidentes.

Se indica que estos oleajes tendrán mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas ubicadas hacia el suroeste.

Oleajes anómalos: ¿qué zonas son afectadas por este fenómeno?

En el litoral norte, comprendido entre Tumbes y el puerto de Salaverry (La Libertad), se reporta oleaje moderado, y se prevé que pase a ligero desde el jueves 16 de abril.

En el litoral centro, que abarca desde el sur de Salaverry y San Juan de Marcona, en Ica, se registra oleaje moderado, que podría transformarse a libero desde el 16 de abril.

En la zona que va de Chancay hasta San Juan de Marcona se registra un oleaje moderado que pasaría a ligero la tarde del viernes 17 de abril.

Por último, en el litoral sur, que empieza en San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje moderado reducirá a ligero el viernes 17 de abril.