Resumen

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Estos oleajes tendrán mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas ubicadas hacia el suroeste. Foto: Andina
Estos oleajes tendrán mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas ubicadas hacia el suroeste. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, advirtió la presencia de posibles maretazos en el litoral peruano, ante la persistencia de oleajes anómalos. Se prevé que este fenómeno continuará hasta el lunes 20 de abril.

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