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Ronald Angulo- procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)- denunció penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, luego de que material electoral no llegará el domingo a 13 centros de sufragio. “Gálaga tenía 13 trabajadores, a última hora buscó personal y furgonetas, ellos [ONPE] sabían de eso, pero no hicieron nada”, remarcó en una entrevista con El Comercio.

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