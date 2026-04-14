Un día después de que Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, afirmó que su partido priorizará el diálogo de cara al Congreso Bicameral, donde el bloque naranja no tendrá mayoría, Miguel Torres, postulante a la primera vicepresidencia por el fujimorismo, sostuvo que “la confrontación permanente no les sirve a los ciudadanos”.

Keiko Fujimori ha decidido guardar silencio, mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) termina con el conteo de la votación del domingo.

De acuerdo con el conteo rápido de Datum Internacional para América TV, ella ha logrado su pase a la segunda vuelta por cuarta vez de manera consecutiva con 16,8% de respaldo.

“Somos conscientes de que, en el pasado reciente, parte de la actuación de nuestra bancada fue percibida como confrontacional frente al Ejecutivo. No rehuimos esa lectura de los hechos y la hemos analizado con seriedad. El país ha vivido años de alta tensión entre poderes, y la principal lección que recogemos es que la confrontación permanente no les sirve a los ciudadanos”, refirió Torres.

En comunicación con El Comercio, Torres, que se perfila a ser uno de los senadores electos, indicó que Fuerza Popular ha aprendido que “una fiscalización firme es indispensable en una democracia, pero debe ejercerse con mesura, evitando excesos”. “El país espera resultados, no disputas”, complementó.

Esto en clara referencia a uno de los cuestionamientos más fuertes contra Fujimori Higuchi, en el sentido, del rol que cumplió Fuerza Popular durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), cuando con 73 parlamentarios promovieron mociones de censura a ministros y las de vacancia en contra del economista.

Una agenda prioritaria

Torres, en otro momento, señaló que el fujimorismo impulsará en el Congreso bicameral “una agenda legislativa priorizada con proyectos viables y consensuados” en seguridad ciudadana, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.

“Segundo, estableceremos mecanismos de coordinación más fluidos con el Ejecutivo, respetando la autonomía de poderes, pero apostando sobre todo por el diálogo y la colaboración. Y tercero, ejerceremos el control político con criterios técnicos, evitando el uso excesivo de herramientas como la censura o la interpelación cuando no estén plenamente justificadas”, expresó.

Al ser consultado sobre qué garantías puede dar Fuerza Popular de que esta vez si priorizará el consenso, el candidato a primer vicepresidente dijo que el fujimorismo ha brindado muestras concretas y recientes, como cuando impulsaron el llamado Bloque Democrático en el actual Parlamento para “mantener” el control de la Mesa Directiva.

“Fuerza Popular declinó [inicialmente] su participación en ella -a pesar que le correspondía integrarla por tener la segunda bancada más numerosa- justamente en aras de lograr el consenso y mantener la unidad”, manifestó.

La respuesta al frente de López Chau

Sobre el anuncio hecho por Alfonso López Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, para la conformación de un “frente de resistencia por la democracia”, Torres refirió que le resulta extraño cuando ni siquiera se ha terminado el conteo de los votos.

“Además, llama la atención que se hable de “resistencia” cuando el país lo que está pidiendo son propuestas, acuerdos y solución de problemas […] Defender la democracia está muy bien, pero no usarla como pretexto para promover el caos, la confrontación innecesaria, porque esa película ya la vimos y no terminó bien”, añadió.

Torres sostuvo que desde Fuerza Popular la convocatoria será “distinta” y está dirigida “a los sectores democráticos que quieran aportar con seriedad”, entre ellos partidos, técnicos, gremios y organizaciones sociales de base. “Mas que resistir y confrontar, el Perú necesita avanzar. Y nosotros vamos a apostar por eso, con diálogo, apertura y responsabilidad”, acotó.