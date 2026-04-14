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Torres, en otro momento, señaló que el fujimorismo impulsará en el Congreso bicameral “una agenda legislativa priorizada con proyectos viables y consensuados” en seguridad ciudadana, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. (Foto: Fernando Sangama/ Archivo El Comercio)
Torres, en otro momento, señaló que el fujimorismo impulsará en el Congreso bicameral “una agenda legislativa priorizada con proyectos viables y consensuados” en seguridad ciudadana, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. (Foto: Fernando Sangama/ Archivo El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

Un día después de que Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, afirmó que su partido priorizará el diálogo de cara al Congreso Bicameral, donde el bloque naranja no tendrá mayoría, Miguel Torres, postulante a la primera vicepresidencia por el fujimorismo, sostuvo que “la confrontación permanente no les sirve a los ciudadanos”.

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