Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Casi 28 millones de peruanos acuden este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y nuevos integrantes del Congreso bicameral. Este proceso se da tras un quinquenio en el que el país estuvo sumido en una profunda crisis política, lo que agudizó el rechazo y la desconfianza ciudadana hacia las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.