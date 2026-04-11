Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Habla con cierta solemnidad que disimula su estrés. Una circunstancia penosa se convierte, gracias a sus frases pronunciadas con ampulosidad, en un hecho manejable in extemis. Piero Corvetto, llegado a los instantes previos al punto de ebullición, se relaja para no perder autoridad; precaria como la de todas las cabezas institucionales del Perú. No responde a los insultos, de altísimo calibre. Podría, pero no debe. Son palitos que caen en piso aceitoso; pisarlos sería derrapar hacia el abismo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.