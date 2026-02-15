El ABC de la cédula: una guía práctica para ejercer bien tu voto en las Elecciones 2026

Este 12 de abril, más de 27’325.000 peruanos están convocados a las urnas, dentro y fuera del país, para un proceso complejo y sin precedentes: cinco votaciones en simultáneo –presidencial, Senado en dos modalidades, Cámara de Diputados y Parlamento Andino–, una alta proliferación de candidatos y la aplicación del voto preferencial. En ese contexto, aquí le presentamos preguntas y respuestas claves, con información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para que ejerza su derecho sin perderse en el intento.

Así será la cédula de votación:

Recreación de la cédula electoral realizada por El Comercio. | * Dependerá de la circunscripción electoral. | Inicialmente se dispuso que, si una organización desistía o era retirada, su lugar lo asumiría la siguiente en el orden. Sin embargo, tras el sorteo del jueves y las objeciones presentadas, se determinó que quedarán en blanco. Ciudadanos por el Perú —que obtuvo el puesto 14— ya anunció su retiro y su casillero permanecerá vacío.

¿Antes de ir a votar debo saber los números, nombres o logos de los partidos?

Acudir a votar de manera informada es un deber ciudadano. Por ello, se recomienda que los electores se informen previamente sobre las organizaciones políticas y sus candidatos. Adicionalmente, la ONPE coloca en las cabinas de votación el cartel de candidatos, lo cual permite consultar los nombres y números correspondientes.

¿Cuántas cédulas me darán para votar?

En las elecciones generales 2026 (EG 2026 ), la cédula de votación se presenta en una sola hoja, a fin de garantizar su carácter único. Los espacios se distribuyen homogéneamente entre los partidos y alianzas participantes.

¿Cuántas columnas tiene la cédula?

La cédula de votación presenta cinco columnas y cada una corresponde a un tipo de elección:

Fórmula presidencial (1 presidente y 2 vicepresidentes)

30 senadores elegidos a nivel nacional

30 senadores elegidos a nivel regional

130 diputados

5 representantes al Parlamento Andino.

El objetivo es permitir que el elector elija a sus autoridades y representantes de manera independiente en cada elección.

¿Cuál es la diferencia entre Senado distrito único y el de distrito múltiple? ¿Cómo se vota en cada caso?

En estas elecciones, el Congreso retorna al sistema bicameral, conformado por un Senado y una Cámara de Diputados. El Senado estará integrado por 60 miembros, cuya elección se realiza de dos maneras:

Distrito único nacional: 30 senadores serán elegidos a nivel nacional. En este caso todos los electores del país conforman un único distrito electoral. Distrito múltiple regional: los otros 30 senadores serán elegidos a nivel regional. Cada uno de los 27 distritos electorales elegirá un senador, salvo Lima Metropolitana, que elegirá directamente a cuatro senadores, debido a que tiene mayor población electoral.

Este sistema busca garantizar la representación del Senado en todas las regiones del país.

¿Cómo funciona el voto preferencial?

El voto preferencial permite al elector elegir candidatos específicos dentro de la lista presentada por una organización política.

Para utilizarlo, primero se debe marcar el símbolo de la organización política elegida y, luego, escribir el número o números de los candidatos en los recuadros en blanco de la cédula de votación.

Por ejemplo, si el elector desea otorgar sus votos preferenciales a los candidatos números 99 y 100 del partido político A, deberá escribir esos números en los recuadros correspondientes.

El voto preferencial se aplica en las elecciones de senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

¿Qué ocurre después con esos votos? Una vez verificado qué agrupaciones superaron la barrera electoral, primero se determina cuántos escaños obtiene cada organización política. Luego, esos escaños se asignan a los candidatos de cada lista que hayan recibido la mayor cantidad de votos preferenciales.

Este tipo de voto es opcional: si la cédula cuenta con dos recuadros, el elector puede escribir uno, dos o ningún número. Si solo se marca el símbolo de la organización política, el voto será válido y contará para esa organización.

Si voto por presidente por el partido A, ¿puedo votar para Senado único por el partido B, Senado distrito múltiple por el C, diputado por el D y Parlamento Andino por el partido E?

Sí. Las cinco elecciones que figuran en la cédula de sufragio son independientes entre sí. Por ello, el elector puede hacer uso del denominado voto cruzado; es decir, puede votar por diferentes organizaciones políticas en cada una de las columnas.

¿De qué manera se invalida un voto?

Para que un voto sea considerado válido, el elector solo puede marcar una ‘X’ o ‘+’ dentro del recuadro del símbolo de la organización política o de la fotografía del candidato presidencial.

¿Qué pasa con mi voto si solo marco logos sin número?

En las elecciones de senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, el elector puede optar por el voto preferencial. Si decide no utilizarlo y únicamente marca el símbolo de la organización política, el voto será válido y se entenderá que acepta el orden de candidatos establecido por esa organización.

¿Qué pasa si no marco todas las casillas, o si consigno en alguna solo número y en otras marco solo logo?

El voto preferencial es opcional. Por tanto, el elector puede marcar únicamente el símbolo de la organización política y, de manera facultativa, consignar uno, dos o ningún número de candidato, según su preferencia.

¿Qué sucede si un ciudadano marca correctamente solo una de las cinco columnas de la cédula de votación y deja las demás en blanco o realiza en ellas marcas distintas a una ‘X’ o un ‘+’? ¿Se invalida toda la cédula o únicamente se anula el voto en la columna donde la marca es incorrecta?

En esa situación, solo se anularía el voto de las columnas en la que hubo un error.

¿La cédula de votación que recibiré en mi región es la misma en todo el país o puede variar según la zona?

Es la misma cédula, pero tendrá ligeras variaciones. En las columnas de elecciones por distrito electoral múltiple, aparecerá el nombre de la circunscripción correspondiente. De igual forma, podría variar en caso de que alguna organización política no tenga candidaturas en esa región en alguna de las elecciones en contienda.

¿Tengo tiempo máximo para votar?

No exactamente. Si bien la norma electoral establece un minuto, según simulaciones de votación realizadas por la ONPE, este proceso de votación tendría una duración de entre un minuto y un minuto y medio. La ONPE viene implementando medidas para facilitar el proceso de votación. No se contempla ninguna multa al respecto.

Cabina de votación. (Foto: Andina)

¿Cómo debo doblar la cédula antes de introducirla al ánfora?

Debido al tamaño actual de la cédula de sufragio, se recomienda al menos realizar dos dobleces a la cédula antes de depositarla en el ánfora.

Cédula electoral para las elecciones del 2026. Foto: GEC | Antonio Melgarejo / ANTONIO MELGAREJO

Si una persona ha sido designada miembro de mesa (titular o suplente) y no asiste el día de la votación, ¿debe pagar únicamente la multa de S/275 por no cumplir esa función? ¿O también debe pagar, de manera adicional, la multa correspondiente por no haber votado como ciudadano?

Son multas separadas. Una persona podría no ir a instalar la mesa y aun así ir a sufragar. En ese sentido, si no va a ambas cosas son acumulativas; por lo que tendría que pagar la multa por no ser miembro de mesa y por no sufragar.