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La contumacia de la ONPE

La entidad mantiene en sus puestos a funcionarios relacionados con las irregularidades de la primera vuelta.

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    Gustavo García Hidalgo, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, durante el despliegue del material electoral para la segunda vuelta desde el almacén del a ONPE. (Foto: Diego Aquino).
    Gustavo García Hidalgo, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, durante el despliegue del material electoral para la segunda vuelta desde el almacén del a ONPE. (Foto: Diego Aquino).

    Parece increíble, pero es cierto: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene en sus puestos hasta hoy a no menos de cinco de los 10 funcionarios observados por la contraloría por su relación con las irregularidades registradas en la primera vuelta.

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