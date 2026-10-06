El Comercio
·
opinion
·
editorial
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El regreso de las formas democráticas

Reconocer los resultados y saludar al triunfador no debió dejar de ser un hábito de los derrotados.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Cesar Bueno@photo.gec
    Foto: Cesar Bueno@photo.gec
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

    Al cierre de esta edición, con el 92,699% de las actas contabilizadas en Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, lidera la elección municipal con 27,703% de los votos, frente al 26,841% de Francis Allison, de Avanza País. Solo 44.919 votos separan a ambos, y el 7,301% restante, actas observadas, pasará a los Jurados Electorales Especiales, que además deben resolver las de los 42 distritos de la capital. El JNE no puede fijar aún un plazo para resolverlas. Allison ha dicho que peleará “hasta el último voto”, mientras Renovación Popular espera “con serenidad y prudencia” el resultado oficial. Tomando como ejemplo lo sucedido en los últimos procesos electorales importantes, muchos temieron que este escenario desataría una tormenta de suspicacias, pullas y recriminaciones, pero felizmente todo indica que en esta oportunidad la situación va a ser distinta. Los dos postulantes han declarado que, si es su contendor el que triunfa, ellos empezarán por reconocer ese resultado e irán luego a presentarle su saludo. López Aliaga, generalmente inclinado a tensar las relaciones con quienes han sido sus rivales en los comicios de cualquier naturaleza, ha hablado incluso de “recuperar su amistad” con Allison.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.