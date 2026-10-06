El regreso de las formas democráticas

Al cierre de esta edición, con el 92,699% de las actas contabilizadas en Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, lidera la elección municipal con 27,703% de los votos, frente al 26,841% de Francis Allison, de Avanza País. Solo 44.919 votos separan a ambos, y el 7,301% restante, actas observadas, pasará a los Jurados Electorales Especiales, que además deben resolver las de los 42 distritos de la capital. El JNE no puede fijar aún un plazo para resolverlas. Allison ha dicho que peleará “hasta el último voto”, mientras Renovación Popular espera “con serenidad y prudencia” el resultado oficial. Tomando como ejemplo lo sucedido en los últimos procesos electorales importantes, muchos temieron que este escenario desataría una tormenta de suspicacias, pullas y recriminaciones, pero felizmente todo indica que en esta oportunidad la situación va a ser distinta. Los dos postulantes han declarado que, si es su contendor el que triunfa, ellos empezarán por reconocer ese resultado e irán luego a presentarle su saludo. López Aliaga, generalmente inclinado a tensar las relaciones con quienes han sido sus rivales en los comicios de cualquier naturaleza, ha hablado incluso de “recuperar su amistad” con Allison.

Esta actitud civilizada no debería ser un hecho insólito, pero lamentablemente lo es. Como mencionábamos antes, en nuestra historia política reciente, los derrotados no han tenido por hábito visitar a quien los venció y en muchos casos han tratado de sembrar dudas sobre las labores de las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales y contar los votos, pese a que, hay que decirlo, en la primera vuelta electoral del pasado abril la actuación de la ONPE en el envío del material electoral a los locales de votación fue cuanto menos cuestionable.

Por eso es una buena noticia que quienes han competido y compiten todavía arduamente por la alcaldía capitalina hayan adelantado que mostrarán su conformidad con el veredicto de las urnas y que ofrezcan urbanidad en el comportamiento posterior. La recuperación de las buenas formas democráticas es una necesidad en todo el territorio nacional. En especial, habida cuenta del clima de violencia en el que vivimos hace más de una década. Si quienes aspiran a ser autoridades no dan el ejemplo en esta materia, ¿entonces quién? No se puede imponer orden en una sociedad si no se empieza por respetar el que las leyes y los códigos de la convivencia pacífica exigen…

Cuando se produce una elección en el país, al final es frecuente escuchar a algunos comentaristas recitar el lugar común de que “ganó la democracia”. Esta vez, sin embargo, el aserto podría ser cierto.