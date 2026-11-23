En el recuento tradicional de fortalezas de la economía peruana –las que nos han permitido soportar, por ejemplo, la inestabilidad política de la última década–, se reconocen normalmente el papel de la Constitución Política y del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Menos celebrada, pero también indispensable, ha sido la apuesta del Perú por consolidarse como un país abierto al mundo. Desde los años noventa, y con mucha mayor profundidad desde la firma del tratado de libre comercio con EE.UU. en el 2006, la política internacional del país en asuntos comerciales y de inversiones ha sido de integración, reducción de barreras y visión global. La tendencia ahora continúa. De acuerdo con el informe publicado ayer en este Diario por el Instituto Peruano de Economía (IPE), a la fecha el Perú tendría acuerdos comerciales con países que representan el 72% del PBI global, y en los siguientes años la proporción podría subir a 88%. La semana pasada, el país firmó un acuerdo con Tailandia, fortaleció sus lazos con las economías del APEC y protagonizó una visita de alto nivel a Japón. Otros tratados en proceso de negociación incluyen los que se tendrían con pesos pesados como Turquía e India.

Uno de los mejores caminos que tiene el Perú para progresar rápido en un plazo razonable es acoplarse en lo posible a las dinámicas financieras, comerciales y productivas del resto del planeta. Por su ubicación estratégica, potencial turístico, y capacidad de producción en alimentos, energía, minerales y otros artículos críticos para la economía global de las siguientes décadas, el Perú tiene muchísimo que ofrecer. El monto récord de exportaciones del presente año ilustra con claridad lo valioso de las contribuciones peruanas al consumo global. Por su lado, el país se beneficia cuando recibe del exterior inversiones, tecnología, infraestructura, insumos, maquinaria y productos para el hogar, entre otros. Solo sería imposible salir adelante.

Históricamente, los peores años para el desarrollo nacional en el Perú coincidieron también con los años de menor apertura al resto del mundo. La lección ya debería estar clara. Hace bien, por eso, el actual gobierno en continuar impulsando una agenda de integración. En un mundo cada vez más complicado y con tensiones geopolíticas crecientes, la estrategia nacional de tender puentes y aprovechar lo mejor de lo que tengan para ofrecer distintas latitudes es la opción más sensata y segura.