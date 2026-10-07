El Comercio
·
opinion
·
editorial
Añadir El Comercio como fuente preferida en

La lentitud como mala costumbre

Un país que demora semanas en entregar sus resultados electorales no solo pierde tiempo: pierde también la confianza de sus ciudadanos en las instituciones a cargo del proceso.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Otra vez los peruanos votamos y otra vez nos toca esperar para conocer los resultados finales. La ONPE concluyó el procesamiento de las 26.351 actas de Lima Metropolitana, pero solo el 92,7% fue contabilizado. Las 1.921 restantes pasaron a los jurados electorales especiales, sin plazo conocido, mientras Renovación Popular y Avanza País se separan por menos de un punto porcentual. La escena es conocida.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.