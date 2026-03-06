En las elecciones generales 2026, los electores peruanos se enfrentarán a una nueva cédula de votación con cinco cuerpos para elegir a sus nuevos representantes a la presidencia de la República, a Senado Nacional, a Senado Múltiple, a Diputados, y al Parlamento Andino. Ante la nueva cartilla, IDEA Internacional elaboró, en alianza con El Comercio, un simulador de voto para que la ciudadanía electoral pueda familiarizarse y practicar antes de la jornada del próximo 12 de abril.

En este simulador de voto, los ciudadanos podrán practicar con las cinco opciones de candidaturas que tendrán en la cédula que recibirán el próximo 12 de abril. En la fórmula presidencial, se podrá marcar en aspa o cruz, y en el resto (Congreso y Parlamento Andino) se podrá utilizar el voto preferencial.

Cada vez que se realice la simulación del voto, el aplicativo le indicará al usuario si el uso de la marca y el voto preferencial fue realizado de manera correcta o no. Al final también podrá contar con un resumen de su votación total.

¿Cuántas columnas tiene la cédula?

La cédula de votación presenta cinco columnas y cada una corresponde a un tipo de elección:

Fórmula presidencial (1 presidente y 2 vicepresidentes)

30 senadores elegidos a nivel nacional

30 senadores elegidos a nivel regional

130 diputados

5 representantes al Parlamento Andino.

¿Cuál es la diferencia entre Senado distrito único y el de distrito múltiple? ¿Cómo se vota en cada caso?

En estas elecciones, el Congreso retorna al sistema bicameral, conformado por un Senado y una Cámara de Diputados. El Senado estará integrado por 60 miembros, cuya elección se realiza de dos maneras:

Distrito único nacional: 30 senadores serán elegidos a nivel nacional. En este caso todos los electores del país conforman un único distrito electoral.

Distrito múltiple regional: los otros 30 senadores serán elegidos a nivel regional. Cada uno de los 27 distritos electorales elegirá un senador, salvo Lima Metropolitana, que elegirá directamente a cuatro senadores, debido a que tiene mayor población electoral.

¿Cómo funciona el voto preferencial?

El voto preferencial permite al elector elegir candidatos específicos dentro de la lista presentada por una organización política.

Para utilizarlo, primero se debe marcar el símbolo de la organización política elegida y, luego, escribir el número o números de los candidatos en los recuadros en blanco de la cédula de votación.

Por ejemplo, si el elector desea otorgar sus votos preferenciales a los candidatos números 99 y 100 del partido político A, deberá escribir esos números en los recuadros correspondientes.

Si voto por presidente por el partido A, ¿puedo votar para Senado único por el partido B, Senado distrito múltiple por el C, diputado por el D y Parlamento Andino por el partido E?

Sí. Las cinco elecciones que figuran en la cédula de sufragio son independientes entre sí. Por ello, el elector puede hacer uso del denominado voto cruzado; es decir, puede votar por diferentes organizaciones políticas en cada una de las columnas.