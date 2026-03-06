Por Martin Hidalgo

En las elecciones generales 2026, los electores peruanos se enfrentarán a una nueva cédula de votación con cinco cuerpos para elegir a sus nuevos representantes a la presidencia de la República, a Senado Nacional, a Senado Múltiple, a Diputados, y al Parlamento Andino. Ante la nueva cartilla, IDEA Internacional elaboró, en alianza con El Comercio, un simulador de voto para que la ciudadanía electoral pueda familiarizarse y practicar antes de la jornada del próximo 12 de abril.

