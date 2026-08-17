Miraflores tiene menos de 10 candidaturas en disputa con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre. La principal candidatura proviene del exalcalde Jorge Muñoz, quien busca regresar al sillón municipal después de casi ocho años y tras haber logrado ser burgomaestre de Lima.

Muñoz, quien ya ha sido dos veces alcalde de Miraflores, compite contra dos actuales regidores. El primero es Alexander Von Ehren, quien en el 2022 resultó elegido como teniente alcalde de Renovación Popular, pero que hoy se presenta con la camiseta de Somos Perú. El segundo es Mario Otiniano, quien postula con el Partido Morado tras una labor como fiscalizador de la gestión del actual alcalde Carlos Canales.

Desde el oficialismo, Renovación Popular tiene como candidato a Alessio Cantella, quien consigna haber laborado como “especialista en deporte” durante la gestión de Canales. Esta postulación se produjo en medio de una polémica interna de Renovación Popular, pues el exalcalde Luis Molina indicó -a través de un comunicado- que el partido celeste designó a Cantella pese a que su lista ganó las elecciones primarias. Molina ha renunciado al partido de Rafael López Aliaga.

-Demandas-

Los vecinos miraflorinos coinciden en que necesitan una gestión con visión distinta que priorice lo que consideran sus principales problemas: orden, limpieza y seguridad. “En esta gestión hemos visto la invasión del comercio ambulatorio y no existe la fiscalización suficiente. También hay un descuido en la limpieza, no se da la logística para cubrir las áreas”, dijo Elena Rossi, quien vive en la Avenida Pardo.

Lima 29 de abril 2023 Se visitará el parque con una voluntaria para realizar retratos con la presencia de varios gatos frente a la iglesia del Parque Kennedy. Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec / Julio Reano

La vecina Bertha Alicia Rodríguez alertó sobre el incremento de comercio ambulatorio en el parque Kennedy. “Y esto se replica en otros parques, además de que tenemos veredas destrozadas”, indicó la autora de la página de Facebook “Miraflorinos Al Rescate”.

En lo que respecta a la seguridad, ambas vecinas reclamaron que se destine personal de serenazgo a resguardar la nueva pileta que está ubicada cerca al parque Kennedy, antes de distribuirlos para recorrer las calles del distrito. “Antes teníamos serenos cada dos cuadras, ahora no pasa eso. El alcalde Canales dice que han aumento los serenos, pero no lo vemos en la calle”, dijo Elena Rossi.

Para Bertha Alicia Rodríguez, la nueva gestión deberá realizar una auditoría de los gastos del saliente alcalde. “El problema es que no hay muchas opciones, dos de los candidatos fueron elegidos o han trabajado con Canales, otros son desconocidos. El único que llega con experiencia es Jorge Muñoz”, dijo.