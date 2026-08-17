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En Miraflores suman nueve candidaturas para las elecciones municipales del 4 de octubre.
En Miraflores suman nueve candidaturas para las elecciones municipales del 4 de octubre.
Por Martin Hidalgo

Miraflores tiene menos de 10 candidaturas en disputa con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre. La principal candidatura proviene del exalcalde Jorge Muñoz, quien busca regresar al sillón municipal después de casi ocho años y tras haber logrado ser burgomaestre de Lima.

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