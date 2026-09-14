Richard Cortez asume alcaldía de Chorrillos. (Foto: Difusión)
Richard Cortez asume alcaldía de Chorrillos. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, precisó que solo tiene una denuncia vigente en el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias debido al video en el que se le recibiendo dinero de un proveedor de la Municipalidad de Chorrillos, cuando aún era teniente alcalde, en marzo del 2025.

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