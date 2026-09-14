El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, precisó que solo tiene una denuncia vigente en el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias debido al video en el que se le recibiendo dinero de un proveedor de la Municipalidad de Chorrillos, cuando aún era teniente alcalde, en marzo del 2025.

En diálogo con El Comercio, la autoridad edil explicó que dicho caso en encuentra en fase de investigación preparatoria, pero que aún no se ha formalizado la denuncia en su contra tras año y medio de iniciarse la indagación. Dijo esperar que se archive al considerar que no existe “una prueba” de la acusación.

“El único caso que está pendiente y que está en fase preparatoria es solamente el del video, pero no hay ningún avance en año y medio y está estancado ahí”, aseveró.

“El denunciante tiene que presentar el video completo, sin embargo, hasta la fecha no lo ha hecho porque en el video aparecen otras personas y otros personajes a quienes no les convendría figurar”, añadió.

Cortez detalló que las denuncias formuladas en su contra fueron incluso antes de que asumiera como alcalde e, incluso, siendo candidato a regidor. Aseguró que algunas imputaciones son contra la propia Municipalidad de Chorrillos por gestiones anteriores y por temas administrativos, pero que le alcanzan a él por ser el “responsable político y administrativo” y no se tratan de acusaciones directas contra él.

“Los procesos son típicos de una gestión, los cuales te alcanzan porque eres el alcalde. Incluso, hay procesos que no son de este año, pero me ha tocado asumirlos porque soy la cabeza administrativa y política del distrito”, refirió.

Cortez explicó que casi todas las denuncias han sido archivadas o no dieron inicio a investigación preliminar, por lo que consideró que la Fiscalía debería tener un adecuado filtro respecto a las acusaciones que se formulan contra las autoridades, ya que los casos son planteados de forma anónima.

Comunicado

La defensa legal del alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, informó a este Diario que, en el caso del video, “el plazo fiscal correspondiente vence en octubre y, hasta entonces, corresponderá al Ministerio Público determinar, con base en los elementos reunidos, si formula acusación o solicita el archivo del caso”.

Además, indicó que se presentó una pericia de parte que sostiene que los audios y videos examinados “no son auténticos ni íntegros” y que habrían sido manipulados.

“El informe también cuestiona el cumplimiento de la cadena de custodia del material contenido en un USB presentado ante la Municipalidad de Chorrillos el 26 de marzo de 2025 y posteriormente incorporado a la carpeta fiscal. Estas conclusiones corresponden a una pericia aportada por la defensa y deberán ser valoradas por las autoridades competentes”, se señala en un comunicado.

Respecto a las denuncias vinculadas al pago a proveedores, gestión de residuos, presunta falsificación de firma, abuso de autoridad, organización criminal y decisiones adoptadas durante el ejercicio del cargo de regidor, la defensa legal precisa que en el caso de Cortez “no existe participación directa ni indirecta de su patrocinado en los hechos imputados”.