Cubrir América Latina cuando las noticias ocurren a toda velocidad exige algo más que estar en el lugar correcto: hay que saber qué información merece convertirse en noticia, verificarla y contarla con rapidez sin perder de vista la precisión. Ese es parte del trabajo diario de Daina Beth Solomon, periodista estadounidense y editora de noticias de última hora para América Latina de Reuters, quien llegó a Lima como una de las figuras invitadas al LATAM Media Leaders Summit 2026.

Durante la cumbre, Solomon conversó con este Diario sobre los desafíos de cubrir una región marcada por acontecimientos políticos, sociales y económicos que pueden cambiar el rumbo de una cobertura en cuestión de minutos. También habló sobre la presión de la inmediatez, la verificación de datos, la cobertura de eventos y las decisiones que deben tomarse detrás de cada noticia antes de que llegue a millones de lectores.

—¿Cómo se equilibra la necesidad de informar con inmediatez con la importancia de verificar los datos antes de la publicación del contenido?

Bueno, nunca vamos a sacrificar el compromiso que tenemos con la verificación de datos. Es una prioridad siempre. Si es una situación que está en desarrollo, siempre vamos a poner muy claramente lo que sabemos y lo que no sabemos. Y vamos también a poner muy claramente la fuente, la atribución, porque hay situaciones que son muy cambiantes. Hay datos nuevos que salen después que no teníamos al principio, pero lo más importante es siempre decir lo que sabemos, que es verdad en cierto momento y lo que podemos comprobar. Si no sabemos, podemos decir que Reuters no pudo conseguir más información en el momento.

Daina Beth Solomon actualmente vive en Ciudad de México. (Foto: César Campos / @photo.gec)

—Durante una jornada informativa, en la que se pueden presentar temas de política, crisis económica, medio ambiente, entre otros, ¿cuál es el criterio para abordar uno de ellos con mayor profundidad?

Creo que siempre vemos el impacto que puede tener una nota, tanto para el lugar local como para el país y también para la región. Hay ciertos eventos que no van a tener un impacto en toda la región. Por ejemplo, un desastre natural, todavía tiene un impacto fuerte en su lugar, como un sismo o un incendio, un avión que se cae. Si hay cierto número de muertos, todavía entendemos que es una noticia que tenemos que leer. Sin embargo, en otros ejemplos, hay una relevancia regional muy evidente.

Por ejemplo, en la captura de Maduro, evidentemente fue una noticia muy importante. Por tal motivo, le dimos mucha prioridad, como sucedió con el asesinato de ‘El Mencho’, líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, porque eso también tiene implicaciones muy fuertes. Al mismo tiempo, hicimos mucha cobertura del terremoto en Colombia que pasó hace un mes, porque había cientos de muertos, y era un número que se podía incrementar.

—¿Qué características debe tener una noticia local para convertirse en una de relevancia global?

Es una buena pregunta porque siempre que hacemos una nota, nuestra regla en Reuters es poner lo básico: ¿Qué es? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero la segunda frase es el ¿por qué nos interesa esto? Y si no podemos contestar esta pregunta, muchas veces no hacemos la nota. Entonces, es muy relevante con noticias locales.

Por ejemplo, con noticias de Perú, temas de política, a lo mejor no vamos a cubrir cosas del Congreso si no podemos explicar si va a haber un impacto mayor en el Gobierno. Sin embargo, cuando hay cambios como el Presidente, esto afecta a todo el país, a todos los niveles, y es algo que siempre damos prioridad.

—¿Consideras que hay algunos temas que son subestimados cuando se realiza una cobertura?

Creo que hay muchos temas, especialmente en América Latina, que tienen años de trayectoria y son noticias fuertes. Podríamos hablar de activistas de derechos humanos que con frecuencia están amenazados, temas de violencia, temas de falta de infraestructura. Puede ser en periodismo difícil abordar esos temas que ya traen tanto tiempo y es difícil encontrar lo nuevo.

Nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué debemos seguir hablando de algo que ya tiene una historia de años y que no ha cambiado tanto, aunque siga siendo algo importante? Es un reto que todos los periodistas tenemos, el saber cómo tratar estos temas.

—¿Cuál crees que es el principal desafío de cobertura en América Latina para las audiencias globales?

Muchas de las noticias que pasan en América Latina, aunque pueden parecer al inicio un solo evento, siempre hay una conexión con algo que ha pasado anteriormente, con un contexto político, con un contexto social. Y si solamente hablamos de los hechos en el momento, estamos perdiendo el resto de la historia. La perspectiva.

Esta perspectiva es lo que nos ayuda a entender no solamente qué pasó, sino cómo va a afectar a todos los niveles de la sociedad y cómo puede tener un impacto hacia el futuro. Entonces, tenemos que trabajar mucho en poder abordar todos esos elementos, aunque solo estemos describiendo un solo incidente.

Por eso, hay que tener periodistas que sepan muy bien de los temas que están cubriendo con mucha visión histórica. Aunque al mismo tiempo, reconozco que a veces ayuda tener a alguien desde afuera que pueda traer ideas nuevas, no solamente una nueva perspectiva, sino también nuevas preguntas, que no vean las cosas como siempre eran, sino que cuestionen más, del tipo por qué está pasando esto, por qué la gente piensa esto. Esta combinación puede ser realmente poderosa.