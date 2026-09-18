Por Sergio Merino Sánchez

Cubrir América Latina cuando las noticias ocurren a toda velocidad exige algo más que estar en el lugar correcto: hay que saber qué información merece convertirse en noticia, verificarla y contarla con rapidez sin perder de vista la precisión. Ese es parte del trabajo diario de Daina Beth Solomon, periodista estadounidense y editora de noticias de última hora para América Latina de Reuters, quien llegó a Lima como una de las figuras invitadas al LATAM Media Leaders Summit 2026.

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Entrevista