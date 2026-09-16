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Resumen

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Durante el LATAM Media Leaders Summit 2026, José Manuel Jurado, gerente general del Grupo El Comercio, explicó cómo el negocio de los medios digitales pasó durante años por una lógica centrada en el tráfico. La prioridad era conseguir visitas y usuarios para ampliar el inventario publicitario.

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