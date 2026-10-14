Nacido en Iquitos, Luiz Reátegui es escritor de novelas y profesional en derecho, con una maestría en gestión pública y un doctorado en gobernabilidad. Tras haber sido regidor, gerente municipal y funcionario público por varios años, ahora será el alcalde de Jesús María, luego de que se impuso en la contienda electoral.

¿Cómo ve a Jesús María hoy?

Vemos que el distrito ha retrocedido un poquito en cuanto a los servicios públicos básicos y elementales como seguridad, ornato y residuos sólidos. Entonces queremos rápidamente el 1 de enero mejorar los servicios públicos y básicos en ese sentido, que se vea un cambio en la seguridad, en el ornato, en los parques, en el recojo de residuos sólidos. Eso para empezar la gestión reordenar el distrito en ese sentido y de ahí ya ir implementando los otros planes y las otras propuestas que tenemos como el hospital municipal para atenciones primarias, el centro de alto rendimiento, un centro preuniversitario, ir poco a poco ya concretando lo que hemos propuesto.

Si tuviera que preguntarle por tres características que van a marcar su gestión ¿cuáles serían?

Definitivamente la seguridad, ese tema transversal que hay que recuperar la presencia municipal en campo, el segundo es el Campo de Marte, que los vecinos quieren que recuperemos inmediatamente tan pronto asumamos la gestión y me preocupa mucho también la salud del vecino, estamos apostando por un hospital municipal para atenciones primarias y también profesionalizar el deporte con el centro de alto rendimiento, el centro preuniversitario. Entonces vamos a tener varios ejes en nuestra gestión.

Con la gran cantidad de edificios en el distrito, ¿cómo hacer que la convivencia entre vecinos antiguos y nuevos sea la mejor?

Bueno, hemos hecho la propuesta en campaña de revertir los parámetros a su estado anterior, algo que nos hemos comprometido a cumplir, presentar informes técnicos en contra y también decirle a la Municipalidad metropolitana, que los vecinos están manifestando su voluntad también y su decisión de que ya no se sigan emitiendo licencias para edificios de 25 pisos. Entonces, ahí hay que respetar las nomenclaturas, las calles, los jirones, no pueden cambiarse pues a avenidas de la noche a la mañana. Entonces siempre vamos a trabajar con consulta previa.

¿Qué va a pasar con el Campo de Marte, este pulmón de Lima que hoy luce tan abandonado?

Mira, ahí hay que tomar acciones inmediatas en coordinación con Lima Metropolitana, con Serpar, que van a ser clave en este sentido más que Invermet, porque Serpar dentro de sus funciones y facultades, está la de arborizar la capital. Entonces ellos van a tener que trabajar de la mano con nosotros, vía convenio, y sumar esfuerzos para sembrar tres árboles por cada árbol muerto que se ha perdido. Sí o sí, tiene que haber una mesa de trabajo para enverdecer más pronto posible el Campo de Marte y recuperar el área verde.

Otra consulta de los vecinos tiene que ver con las motos. Usan las ciclovías, se suben a la vereda. ¿Qué se puede hacer desde el municipio?

Claro, eso ocurre en efecto como lo mencionas, porque no hay presencia municipal en campo. Entonces, cuando no hay presencia municipal en campo, cada quien hace lo que le da la gana, ¿verdad? Pero si sí hubiese un fiscalizador en una manzana, en una esquina que esté controlando eso, automáticamente toma la foto, emite la multa y se sanciona al infractor. Y nosotros tenemos que recuperar la presencia municipal en campo tanto como en serenazgo y también con fiscalizadores que estén cuidando el orden en el distrito.

Usted ha hablado de incrementar el número de serenos de 200 a 500 efectivos. ¿Cómo lo va a hacer y en cuánto tiempo?

A ver, Jesús María tiene un presupuesto de 100 millones de soles al año, incluso un poquito más, quizás esta gestión deje algo de 110. Entonces, ¿cuánto nos costaría tener 500 sererenos? Aproximadamente 25 millones de soles. Entonces, si es posible usar la cuarta parte del presupuesto anual para darle seguridad a la gente. Hacemos la convocatoria, la convocatoria CAS tiene un plazo de 30 días como máximo, entonces de repente a partir de febrero ya podríamos tener más presencia municipal en campo.

Tiene en mente la creación de un hospital municipal y un centro preuniversitario. ¿Cómo lo va a lograr?

El hospital municipal para atenciones primarias ya es ejemplo de buenas prácticas en gestión. Estamos recogiendo la experiencia de Surco, por ejemplo, donde hay dos hospitales municipales. Allí te diagnostican, te evalúan, te recetan y si no tienes nada grave, vas a casa, pero si sí tienes algo grave, te derivan a una clínica para alguna intervención o a un hospital mayor, ¿verdad? Entonces, este hospital municipal para atenciones primarias es fundamental para no esperar seis meses para que me atiendan en el Rebagliati, que ya está colapsado. El tipo de gestión pública no solamente es dinero, el tiempo de gestión pública en vida. Nosotros queremos salvar la vida de la gente con diagnósticos tempranos, con atención primaria. Si le presentas un buen expediente técnico al Minsa, ellos estarían de acuerdo con que se lleve a cabo.

lima 08 de octubre 2026 Entre vista al virtual alcalde de jesus maria, Luiz Reategui / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Cuénteme sobre el centro preuniversitario en Jesús María…

Esa fue una buena práctica de gestión que se desactivó por temas políticos y vimos pues que el estudiante jesusmariano, se vio afectado porque a veces lo que necesitan nuestros jóvenes son espacios para capacitarse, para prepararse, para estudiar, y de ahí poder postular a la universidad que ellos elijan y obviamente ingresar y hacer su carrera. Así que vamos a reactivar estos centros preuniversitarios para que la municipalidad les de un soporte a todos nuestros jóvenes porque creemos en la profesionalización vecinal.

¿Qué planes hay desde el lado empresarial y turístico para el distrito?

Hemos propuesto nuestro plan de gobierno una ruta turística. Entonces sí queremos tener un bus municipal que tenga este servicio y esta labor mediante un guía municipal de hacer un recorrido en monumentos, en gastronomía, en textilería, en emprendimiento jesusmariano, para que los vecinos que son de Jesús María generen un sentido de identidad, de pertenencia y los que no son de aquí vengan a conocer nuestra historia, nuestros espacios mediante esta ruta y ahí en efecto va a ser importante el trabajo en conjunto con el sector privado para que ellos también tengan que mostrar cuando nosotros visitemos los distintos puntos de Jesús María.

¿Qué le diría a los vecinos que en unos meses lo tendrán como autoridad edil?

Nosotros estamos sumando esfuerzos ya con todos los vecinos y agradecer siempre a los vecinos que nos dieron su confianza y vamos a pensar en una gestión que sea de puertas abiertas, en una gestión que sea de campo y como lo mencioné al principio en una gestión que involucre al vecino en la solución de los problemas siempre.