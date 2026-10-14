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lima 08 de octubre 2026 Entre vista al virtual alcalde de jesus maria, Luiz Reategui
lima 08 de octubre 2026 Entre vista al virtual alcalde de jesus maria, Luiz Reategui
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Miguel Rocca

Nacido en Iquitos, Luiz Reátegui es escritor de novelas y profesional en derecho, con una maestría en gestión pública y un doctorado en gobernabilidad. Tras haber sido regidor, gerente municipal y funcionario público por varios años, ahora será el alcalde de Jesús María, luego de que se impuso en la contienda electoral.

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