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César Pérez ha ejercido la alcaldía durante los últimos meses.
César Pérez ha ejercido la alcaldía durante los últimos meses.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Miguel Rocca

Continuidad. César Pérez ha ejercido la alcaldía durante los últimos meses. El 4 de octubre ganó la elección en la provincia constitucional del Callao con amplio respaldo de los chalacos. Ha sido uno de los más cercanos colaboradores de Pedro Spadaro (que será gobernador regional del Callao) y ahora será autoridad en el primer puerto.

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