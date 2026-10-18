Continuidad. César Pérez ha ejercido la alcaldía durante los últimos meses. El 4 de octubre ganó la elección en la provincia constitucional del Callao con amplio respaldo de los chalacos. Ha sido uno de los más cercanos colaboradores de Pedro Spadaro (que será gobernador regional del Callao) y ahora será autoridad en el primer puerto.

— Ha ganado las elecciones con más del 55% de votos. ¿Cómo toma estos resultados?

Agradecido, honrado, son las palabras que me nacen del corazón al haber ganado con el 55.6% de la votación (reporte ONPE al 98%). Quiero darle un sincero agradecimiento a todo el pueblo chalaco, a todos los ciudadanos en la hermosa provincia constitucional del Callao.

— El respaldo a Renovación Popular en el Callao ha sido casi total. Falta definirse Ventanilla, nada más, donde también podrían ganar la elección. ¿Cómo reciben esa responsabilidad?

Esto es una doble responsabilidad: como autoridad y por el hecho de haber ganado con casi el 60% de la votación del Callao nos hace trabajar con más ahínco, con más pasión, con más ganas por el pueblo chalaco. Nosotros hemos ganado con propuestas, lo hablábamos con varios vecinos porque gracias al pueblo del Callao soy el alcalde provincial más votado a nivel nacional sin tener sin haber realizado ningún ataque a nadie y sin haber levantado la voz contra nadie. Siempre respondimos con propuestas e ideas.

— ¿Cuáles serán los tres ejes que marcarán su gestión en el Callao?

Primero, tenemos que centrar el tema de seguridad que hemos invertido durante estos cuatro años en lo que será el C5 del Callao, la central de videovigilancia e inteligencia antisísmica más potente que exista a nivel nacional. Luego, así como Lima tiene su Metropolitano, el Callao tiene que combatir el gran tráfico que existe teniendo el Metropolitano del Callao que venga desde Ventanilla hasta la Av. La Marina. Y como tercer eje, trabajar la parte sensible de los hogares chalacos, qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer un programa similar a techo propio que se llamará Mi Hogar Chalaco.

— Durante sus primeros 100 días de gestión, señor Pérez, qué cambios van a notar los vecinos del Callao.

Van a notar la repotenciación de la Policía Nacional del Perú. Estoy coordinando con ellos para levantar todo el parque automotor de la policía. Tenemos más de 100 carros abandonados por baterías, motores, mantenimiento, por choques, etc. Estoy coordinando con el ministro del interior, con el viceministro y con el comandante general de la PNP. La idea es saltarnos toda la burocracia del Mininter y vamos a hacerlo a través de una donación del Consejo Municipal, para poner en funcionamiento 50 vehículos este año y el próximo año 50 vehículos más. De esta forma, en los primeros tres meses, del próximo año, vamos a darle a la policía del Callao 100 patrulleros que ahorita tienen malogrados.

— Aunque ha habido mejoras en seguridad ciudadana en el Callao, lamentablemente el sicariato, las extorsiones y el cobro de cupos siguen rondando el primer puerto, ¿cómo va a combatirlo y qué medidas implementará desde su gestión?

La única manera de combatirlo es trabajar en unidad, que es lo que los políticos no saben hacer. Mire usted lo que pasa en el Congreso, donde no se puede aprobar una norma que sí se necesita, para que sean considerados terroristas urbanos aquellos que incendian combis, que matan a nuestros transportistas. La única manera de combatirlos es trabajar de la mano en conjunto como un solo brazo con el gobernador regional, con la PNP, la municipalidad provincial y los municipios distritales. Ahora soy alcalde de todos los chalacos y ya no de los que votaron o no votaron por mí. Nosotros tenemos un compromiso con el gobernador regional electo, Pedro Spadaro, de trabajar unidos contra la inseguridad.

— ¿Cuáles han sido los resultados del uso de IA en las cámaras de videovigilancia en la lucha contra la delincuencia?

Lamentablemente, hasta antes del año 2023, no había una sola cámara para poder apoyar a la policía con tecnología. Ahora ya tenemos funcionando 740 cámaras con inteligencia artificial con reconocimiento de placas y rostro. Esto nos sirve para poder darle a la policía la prueba del delito, de quién fue el sicario que mató, quién fue el extorsionador que incendió la combi, el delincuente que utilizó al menor de edad para hacer el delito y quedar impune, etc. Tenemos tecnología de última generación y con eso hemos podido capturar más de 80 delincuentes, más de 30 sicarios y 12 extorsionadores utilizando las cámaras del Callao. Antes no se podía porque no había pruebas.

El 4 de octubre ganó la elección en la provincia constitucional del Callao con amplio respaldo de los chalacos. / ZHANG JUN

— Sobre la congestión vehicular en los accesos al aeropuerto Jorge Chávez, ¿hay alguna forma de mejorar la transitabilidad en esa zona?

Tenía un acuerdo con el con el ingeniero Rafael Rey cuando fue ministro de transportes para que la municipalidad a través de un convenio haga un ingreso directo al aeropuerto por Morales Duárez. Se fue el ministro y no me da cita todavía el actual ministro. Nuestro plan es que la municipalidad costee y se haga cargo del ingreso al aeropuerto. Hemos presentado una propuesta para un ingreso directo al aeropuerto que no congestione el tráfico que se hace actualmente, porque por una mala planificación en el ingreso hacen que cuando uno va por Morales Suárez tenga que dar la vuelta en U hasta la avenida Faucett, lo cual es inaceptable. Estos recursos saldrían de la misma municipalidad, porque la av. Morales Duarez le pertenece al ministerio de Transportes, pero yo le dije al ministro y quedamos en eso. Le presenté mi plan de desvíos y me lo aceptó. Pero ya no está el ministro Rey, y el actual ministro no responde. A través de estas líneas, solicito la reunión con el ministro de transporte para ver el ingreso al aeropuerto.

— En cuanto a otras obras de infraestructura, ¿qué más tiene planeado?

Tenemos “La casa de todos”, que es una casa para los vecinos con discapacidad motora o visual que necesitan ser atendidos. Queremos también crear un auditorio en Ventanilla para todos aquellos vecinos que necesitan tener una reunión de promoción de colegio, del día de la madre, etc. y que ahora son estafados por negocios que les cobran más de 25 mil soles por celebrar una promoción de colegios a vecinos que no tienen los recursos. Por eso queremos intervenir para poner a disposición un local donde se puedan hacer estas reuniones.

— ¿Para cuándo estaría esta casa de todos más o menos tiene algún plan? ¿Alguna fecha?

El próximo año se estará inaugurando el auditorio municipal de Ventanilla, como La Casa de Todos. La casa estará en la avenida Argentina, en el centro del Callao. Otra obra importante para nosotros también es hacer el albergue de adopción que será en el Parque Zonal de Pachacútec para todos los perritos abandonados que hay muchísimos en el Callao.

— Pasando a otros temas, ¿cómo ha recibido esta noticia de la salud del Papa? Entiendo que ustedes estaban preparando una estatua de la que ya se han visto algunos avances…

Más allá de la operación ya realizada, hemos elevado una oración al Señor del Mar, patrón del Callao, y a la alcaldesa perpetua, la Virgen del Carmen de la Legua para pedir por la salud de nuestro sumo pontífice, que fue obispo encargado del Callao. Al margen de que nosotros seguimos avanzando con la estatua, esperamos que la enfermedad que lo aqueja, este cáncer que le han encontrado en el pulmón, puede ser superado.

— Además de la estatua para León XIV, hay un mural que El Comercio está preparando en una zona del Callao a propósito de la llegada del papa.

Yo quería agradecerle a los artistas de El Comercio por haber considerado al Callao para poner el mural de recepción al Papa. Yo creo que cuando uno trabaja con transparencia, con humildad, con cariño y con perseverancia, en favor de la población, es cuando se dan este tipo de alianzas entre la empresa privada. En este caso, Caja Huancayo, que nos dona la estatua, y El Comercio, que hace este mural tan bonito, del que ya me pasaron el arte. Felicito a los artistas del diario y nosotros vamos a poner todo el empeño posible para sacar adelante estos resultados.