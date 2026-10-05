En horas de la mañana del domingo 4 de octubre, en medio del trajín de las elecciones municipales, el acantilado de la Costa Verde de Miraflores fue escenario de un intenso incendio, el mismo que fue controlado por los bomberos tras problemas iniciales con el suministro de agua. El incidente ha dejado algunas preguntas: si hay peligro de desprendimiento, qué pasará con las geomallas afectadas, si fue un hecho natural o provocado por la intervención humana y qué hacer para prevenir eventos futuros.

¿Qué ocurrió en la Costa Verde?

Entre las 9:00 y 9:10 a.m. se reportó un incendio en la zona del acantilado de la Costa Verde, en Miraflores, donde se encuentran instaladas geomallas para proteger el sector ante posibles derrumbes o deslizamientos de tierra y rocas. La emergencia movilizó a unas 18 unidades de bomberos, que establecieron un perímetro de seguridad.

Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, declaró a El Comercio que el fuego habría tenido un origen externo. “Cualquier fuego que surja ahí es por causa externa; no hay cortocircuito. Se produjo por un descuido al botar una colilla de cigarro, por pirotécnicos o cualquier otra forma de hacer fuego”, señaló.

En ese sentido, también dio seguridad a los vecinos al descartar consecuencias tras el incendio: “no hay peligro de desprendimiento. Los bomberos usaron una cantidad fuerte de agua para controlar el incendio, eso provocó pequeños desprendimientos, pero nada de consideración”.

¿Incendio provocado por intervención humana?

La Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) descartaron que el incendio haya tenido un origen natural y señalaron que habría sido provocado por intervención humana. El fuego alcanzó una extensión considerable en una zona donde recientemente también se han reportado incendios.

Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de la MML, indicó que una de las hipótesis apunta a una persona en situación de calle que suele pasar la noche en esta zona de la Costa Verde y realizar fogatas. “Ellos duermen normalmente ahí y hacen sus fogatas. Al parecer, este indigente, presuntamente, con su fogata habría provocado el incendio”, señaló.

Casaretto añadió que también se debe considerar la presencia de personas que consumen licor en la parte superior del acantilado. “Será cuestión de averiguar dónde comenzó”, precisó.

El incendio en el acantilado de la Costa Verde de Miraflores se reportó alrededor de las 9:00 a.m. del domingo 4 de octubre. (Foto: Andina)

Sin embargo, Tapia cuestionó esta hipótesis y señaló que todavía no existe certeza sobre el origen del incendio. “No sabemos si él es el causante. Me parece un poco inverosímil que haya ido desde donde empezó el fuego hasta abajo. Hay unos 70 metros de acantilado, es un abismo”, declaró.

El vocero de la Municipalidad de Miraflores también puso en duda que el intervenido sea una persona en situación de calle. “No podría decir si es indigente o no. Tenía DNI, estas personas no suelen contar con documentos de identidad, y portaba su billetera”, sostuvo.

Tapia indicó que la Policía ya investiga el caso y no descartó otras hipótesis sobre el origen del fuego. “Puede tratarse de otra causa. Además, no hay ninguna cámara que esté apuntando ahí todo el día”, agregó.

¿Hubo problemas con el suministro de agua?

Los bomberos no solo tuvieron que combatir el fuego, que generó una enorme columna de humo expandida por el viento. También debieron resolver el abastecimiento de agua, debido a la falta de hidrantes en la zona del acantilado.

Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de la MML, explicó que los bomberos se abastecieron desde la parte superior del acantilado, donde existen hidrantes en el Colegio Médico y el hotel Miraflores Park.

“En el caso de las unidades de abajo, al tener escaleras, el abastecimiento tiene que ser con el mayor caudal posible. Para eso se trajeron cisternas desde otros distritos y controlar la parte central, que es inaccesible”, señaló.

Casaretto consideró que la Costa Verde debería contar con una mayor infraestructura para atender este tipo de emergencias. “Sedapal debe pensar en cómo hacer una red contra incendios”, sostuvo.

Sin embargo, desde la Municipalidad de Miraflores consideraron que la respuesta de los bomberos y el abastecimiento de agua fueron rápidos, lo que permitió controlar el incendio alrededor de las 11 a.m.

En cuanto a los hidrantes, su implementación y gestión corresponden a Sedapal, empresa estatal responsable del servicio de agua potable y alcantarillado en Lima Metropolitana.

¿Por qué se propagó rápido el incendio?

¿Por qué el incendio en el acantilado de la Costa Verde se propagó con tanta rapidez? Dos factores habrían favorecido la expansión del fuego: la presencia de hojas secas producto de la renovación constante de la vegetación y las propias geomallas que protegen el acantilado, fabricadas con nylon, un material inflamable.

El vocero de la Municipalidad de Miraflores explicó que las condiciones de la zona facilitan la propagación de las llamas. “Esa zona se caracteriza porque el fuego se propaga rápido por las hojas secas de la vegetación que se renueva constantemente. Además, las mallas son de nylon y se incendian rápido”, señaló.

Alrededor de 18 unidades de bomberos llegaron a la parta baja y alta para controlar el incendio. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Por su parte, Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de la MML, señaló que el viento también favoreció la propagación del fuego. “El viento azuza al fuego para que corra. Hay una combinación de maleza, plantas y las geomallas, que son sintéticas, de caucho, que produjo la combustión que hubo. Las geomallas están hechas de material sintético”, explicó.

Respecto a las geomallas afectadas, la responsabilidad de su mantenimiento y reparación corresponde a la MML. Estas estructuras ya habían sido restauradas en enero de este año y ahora deberán ser evaluadas nuevamente para determinar los daños ocasionados por el incendio.

“La reparación viene con reacondicionamiento en las zonas donde se ubican los huecos. A eso le llamamos puntos críticos, que son analizados por ingenieros, dando la medición y el punto crítico exacto que ellos han detectado para cubrir. Este trabajo se hace en etapas. Por ejemplo, mañana lunes van los ingenieros para hacer la evaluación de daños, hacen el reporte y se considera dentro de los puntos críticos que se tienen que atender”, indicó Casaretto.

En el caso de la vegetación afectada por el incendio, será la Municipalidad de Miraflores la encargada de recuperar las áreas dañadas mediante la plantación de nuevas especies. Estas deberán cumplir una función similar a la de las geomallas: ayudar a contener posibles deslizamientos de tierra y rocas.

“Mañana entrará personal de la municipalidad y de riesgo de desastres con los debidos implementos para evaluar el tema, ver cuál es el daño completo, hacer el informe que vamos a enviar a Lima para dejar constancia de lo ocurrido. Nos apena, porque hay inversión y tiempo, pues las enredaderas no crecen de la noche a la mañana. Toda esa zona de la Costa Verde se ha trabajado con este tipo de vegetación que sujeta los deslizamientos . Lo bueno es que crecen muy rápido, además que alegra la vista”.

Indigentes que viven en la zona del incendio

Aunque aún no se ha determinado quién provocó el incendio, trascendió que una persona fue vista saliendo de la maleza en la parte baja de la Costa Verde. De acuerdo con versiones difundidas tras la emergencia, se trataría de una persona en situación de calle que habría permanecido en esta zona del acantilado. La Policía investiga si existe alguna relación entre esta persona y el inicio del fuego.

El vocero de la Municipalidad de Miraflores señaló que algunas personas suelen ingresar a estos sectores para pasar la noche, pese a las condiciones de difícil acceso y al riesgo que representan.

“Suelen dormir personas ahí. Es una zona de difícil acceso, bastante escarpada, donde generalmente hay gente ahí, pero sí tiene mucha seguridad. Estas personas buscan lugares de fácil acceso. La municipalidad ha identificado dos o tres lugares a los cuales ellos tratan de ir, pero son desalojados inmediatamente”, explicó.

El funcionario agregó que la comuna mantiene personal de serenazgo en distintos puntos del acantilado y realiza operativos para evitar que estas personas permanezcan en la zona. “Se ha colocado serenazgo en puestos tácticos en todo el acantilado, justamente para que esto no pase. La municipalidad tiene un plan de seguridad para que cualquier persona que se acerque en la zona sea retirada. Hacemos permanentemente operativos por si hay alguien que quisiera quedarse a dormir, pernoctar o cruzar las vallas”, sostuvo.

Así quedó la zona afectada tras el incendio en la Costa Verde. El tránsito se ha restablecido. (Foto: Andina)

¿Incendio afectó jornada electoral?

Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aseguraron que no hubo locales afectados para que se detuviera el flujo normal del proceso electoral, información que es cierta, salvó por un centro de voto como detalla el Sergio Tapia.

“El único local de votación cercano ha sido el local del Colegio Médico que está en el Malecón, pero en ningún momento ocurrió algo de gravedad. Cuando ocurrió la emergencia el colegio estaba abierto y la votación continuó con regularidad. Algunas personas pueden haberse asustado, pero la ONPE nos dijo que no tuvieron inconvenientes”.

Asimismo, nos detalla que en los alrededores hubo algunos problemas menores en ciertas zonas donde tuvieron que realizarse diversas acciones para salvaguardar la integridad física de los vecinos y transeúntes.

El incendio fue controlado con el apoyo de dos hidrantes en la zona superior y diversas cisternas que llegaron a la Costa Verde. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

“La casa de los sacerdotes de Fátima sí se vieron afectados. De inmediato, la Municipalidad los ayudó, se les recomendó que salieran de las habitaciones, que se quedaran fuera de la casa, en el patio, les dimos mascarillas, botellas de agua para que no se intoxicaran con el humo. También se evacuó al hotel Belmond donde habían turistas. Hubo dos edificios que sufrieron las mismas consecuencias”.

¿Qué sigue tras el incendio?

Las investigaciones continúan para determinar con certeza cómo se inició el incendio y establecer eventuales responsabilidades. La Policía analiza las cámaras de seguridad disponibles en la zona para reconstruir lo ocurrido y determinar el punto exacto donde comenzó el fuego.

Mientras tanto, Mario Casaretto planteó la necesidad de reforzar la infraestructura contra incendios en la Costa Verde, especialmente mediante la instalación de más hidrantes, cuya implementación corresponde a Sedapal.

“Se puede proponer que se haga un proyecto para que llegue agua a la parte de abajo, con un hidrante cada 500 metros, 200 metros, 300 metros, para saber que contamos [con agua] ante un incendio en la Costa Verde, un incendio vehicular o en uno de los locales alrededor de la zona. Se puede hacer una red contra incendios exclusiva para la Costa Verde. Pero ese es trabajo de Sedapal”, señaló Casaretto.

Comunicado de Sedapal comunicando su accionar en las acciones por controlar el incendio en el acantilado de la Costa Verde. (Foto: Sedapal)

Incendios recientes en la Costa Verde

De acuerdo a la información compartida por la Municipalidad de Miraflores, en el último año, contando el del 4 de octubre, se han reportado dos incendios provocados por el accionar humano.

Uno tuvo lugar durante las celebraciones de Año Nuevo. Un incendio en la Costa Verde miraflorina tuvo lugar a consecuencia de la explosión de material pirotécnico. Mientras que el anterior acaeció en abril de 2025 en el Malecón de la Reserva, el mismo que se originó en el área de pasto de la zona, siendo controlada rápidamente por los bomberos.