Por Joel Dávila Quiñonez

En horas de la mañana del domingo 4 de octubre, en medio del trajín de las elecciones municipales, el acantilado de la Costa Verde de Miraflores fue escenario de un intenso incendio, el mismo que fue controlado por los bomberos tras problemas iniciales con el suministro de agua. El incidente ha dejado algunas preguntas: si hay peligro de desprendimiento, qué pasará con las geomallas afectadas, si fue un hecho natural o provocado por la intervención humana y qué hacer para prevenir eventos futuros.

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