Batas quirúrgicas, guantes y papeles usados, recipientes con residuos y desechos hospitalarios en el suelo. Así se observa una de las salas de operaciones del Hospital San Juan de Lurigancho (HSJL) en un video registrado el pasado 14 de octubre. Ese día, el establecimiento no contaba con personal contratado para realizar las labores de limpieza y desinfección.

En otros ambientes del hospital también se registraron tachos con residuos acumulados y materiales amontonados. Las imágenes fueron grabadas durante el periodo que transcurrió entre el vencimiento del contrato con Flo House Administración S.A.C. y el ingreso de M&L Grupo Empresarial S.A.C. Durante esos días, el establecimiento se quedó sin un proveedor a cargo de un servicio indispensable para mantener las condiciones sanitarias que requiere un hospital.

Sumado a ello, una hoja de asistencia del personal de limpieza del 9 de octubre, registra trabajadores que no acudieron a cumplir sus labores. Según fuentes vinculadas al caso, algunos dejaron de asistir porque no recibían sus remuneraciones, pese a que las empresas contratistas percibían pagos del hospital.

Los cambios

La sucesión de empresas comenzó antes de las imágenes registradas en octubre. A inicios de 2026, Asepcia Perú S.A.C. estaba a cargo del servicio de limpieza y, según la información recogida por este Diario, llevaba al menos cuatro años trabajando para el hospital. El contrato anterior contemplaba un pago mensual de S/ 159.873,10.

En abril de este año, volvió a contratar con el HSJL, esta vez por cuatro meses y con una tarifa mensual que se incrementó a S/ 212.492,54. Sin embargo, su permanencia terminó antes de que se consolidara una continuidad del servicio. El representante de la empresa afirmó que, durante los últimos meses, la supervisión sobre sus labores se volvió más estricta y que buscaban observaciones para retirarlos “como buscándole la sin razón”.

Para la contratación de agosto, Asepcia Perú S.A.C. no fue invitada a participar, según indicó su representante a El Comercio. El procedimiento fue no competitivo, es decir, el hospital convocó directamente a proveedores. “Cuando sucede eso suele ser porque ellos [el hospital] ya tienen una empresa a la que le van a dar [el contrato]. Y ellos ponen las condiciones, los términos de referencia, etc.”, afirmó un representante de la empresa que prefirió mantener su nombre en reserva.

Flo House Administración S.A.C. fue la nueva contratada por un plazo de dos meses y un monto total de S/ 424.000, equivalente a S/ 212.000 mensuales. La empresa ya había prestado servicios de limpieza en el Hospital Rezola de Cañete, donde también trabajó la actual directora del HSJL, Ofelia Aguirre. Este Diario intentó comunicarse con la empresa para recoger sus descargos, pero no obtuvo respuesta.

Tras el fin del contrato, M&L Grupo Empresarial S.A.C. asumió el servicio. La nueva empresa fue contratada por tres meses, por un monto total de S/ 798.926,73: alrededor de S/ 266.309 mensuales. La empresa registra experiencia previa con entidades del Estado, pero su experiencia en establecimientos de salud se limita únicamente al Hospital San José del Callao. Consultada sobre cómo llegó a contratar con el HSJL, la empresa evitó brindar declaraciones.

En diálogo con El Comercio, la directora del HSJL justificó los cambios de proveedor señalando que “si las empresas no cumplen con sus actividades, ya no se puede contar con ellas y se rompe la continuidad”.

No obstante, reconoció que hubo un quiebre entre la salida de una empresa y el ingreso de otra. Aunque según señaló, no fueron “varios días”, sino “una media mañana”. Aguirre aseguró que ahora cuentan con un plan para evitar que el servicio vuelva a quedar desatendido.

“El plan de contingencia que tomamos ahora es tener los insumos necesarios y el personal, así como también tener bien claro también los procesos”, indicó.

Sobre el incremento de los montos mensuales, Aguirre lo atribuyó al aumento de la remuneración mínima vital. Sin embargo, al señalarle que los nuevos montos se habían establecido antes de que entrara en vigor ese incremento, nos exhortó “revisar la información”. Un extrabajador administrativo del hospital -que también prefirió la reserva- indicó a este Diario que los montos se incrementaron para que algunos “funcionarios implicados se queden con cierto porcentaje”.

Más irregularidades

A fines de octubre, el HSJL inició un nuevo procedimiento no competitivo para contratar el servicio de recojo de residuos sólidos. Durante los últimos años, el establecimiento trabajaba con Inversiones ONIX E.I.R.L., que ofrecía no solo el recojo, sino también el tratamiento de los residuos mediante incineración. El costo era de S/3,73 por kilogramo, lo que representaba pagos mensuales de entre S/56.000 y S/63.000.

El nuevo requerimiento, en cambio, contemplaba únicamente el recojo, sin tratamiento. El procedimiento tuvo como ganador a Transportes Barrientos E.I.R.L., que ofreció cobrar S/4,71 por kilogramo. De acuerdo con las estimaciones revisadas por este Diario, ese precio podía representar un desembolso mensual promedio de S/76.000.

La directora Aguirre señaló que no estuvo al tanto de este procedimiento porque, según dijo, no ve temas administrativos ni contrataciones. Sin embargo, aseguró que, apenas tomó conocimiento de que el requerimiento contemplaba un servicio sin tratamiento de residuos, solicitó que se anulara. “Yo dije acá en el hospital por lo menos no se va a contratar ninguna empresa que no tenga tratamiento”, afirmó.

En efecto, el proceso quedó anulado. Pero según la Resolución Administrativa N.° 21-2026-OAD-HSJL/MINSA, el fundamento fue que “no se acreditó que se hubieran cursado las invitaciones a los proveedores”.