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Resumen

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El papa León XIV siendo 'escoltado' por un bus del Metropolitano.
El papa León XIV siendo 'escoltado' por un bus del Metropolitano.
Por Miguel Rocca

La llegada del Papa León XIV fue un suceso nacional y de repercusión mundial. Según reportes, alrededor de 3 millones de personas se habrían congregado entre el Grupo Aéreo Nº 8 y la Plaza de Armas. Además, hubo un cordón de seguridad sin precedentes y una escolta vehicular que secundó al sumo pontífice en cada uno de sus desplazamientos. Por la avenida Fauccett, en la plaza Bolognesi y hacia Palacio de Gobierno, siempre la escolta acompañó al exobispo de Chiclayo. En su camino al Gran Teatro Nacional, donde tuvo un encuentro con distintas autoridades, una escolta muy particular acompañó el camino por la Vía Expresa Luis Bedoya. Era un bus del Metropolitano, el servicio de transporte público que opera entre Los Olivos y Chorrillos, acompañando el recorrido papal. Para los que estuvieron en el bus, una bendición, para los que estuvieron fuera y vieron lo que pasó, “el bus de los suertudos”.

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