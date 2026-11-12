La llegada del Papa León XIV fue un suceso nacional y de repercusión mundial. Según reportes, alrededor de 3 millones de personas se habrían congregado entre el Grupo Aéreo Nº 8 y la Plaza de Armas. Además, hubo un cordón de seguridad sin precedentes y una escolta vehicular que secundó al sumo pontífice en cada uno de sus desplazamientos. Por la avenida Fauccett, en la plaza Bolognesi y hacia Palacio de Gobierno, siempre la escolta acompañó al exobispo de Chiclayo. En su camino al Gran Teatro Nacional, donde tuvo un encuentro con distintas autoridades, una escolta muy particular acompañó el camino por la Vía Expresa Luis Bedoya. Era un bus del Metropolitano, el servicio de transporte público que opera entre Los Olivos y Chorrillos, acompañando el recorrido papal. Para los que estuvieron en el bus, una bendición, para los que estuvieron fuera y vieron lo que pasó, “el bus de los suertudos”.

Si usted ha visto videos en TikTok, Instagram, X o Facebook de lo que fue ese momento, seguramente se topó con algunos de los videos de Ariana Matta, una joven de 25 años que estaba en el Expreso 8 del Metropolitano, vive en Lima Norte y se desplazaba hacia Miraflores para el cumpleaños de un amigo. Solo que ayer, el destino o “las señales del universo” (como dice ella) tenían un plan diferente.

“Fue una experiencia increíble”

“Cuando yo llegué a la estación me dijeron de que no había servicio porque habían cerrado las calles por el Papa. Y yo no me molesté, pero simplemente dije ”pucha, quería llegar temprano, porque es el cumpleaños de mi amigo y no voy a poder”, hasta que vi que estaban pasando expresos, entonces yo fui a hacer mi cola, esperé uno, dos expresos que pasaron hasta que pude entrar. Luego cuando llegamos a la estación Central, vimos que qué pasaba que el Papa con todos sus carros, sus guardias y no me lo creía. Primero me quedé en shock hasta que luego me di cuenta de que de que eran ellos".

“El bus era un Expreso 8, para ser exactos. Fue muy gracioso porque cuando llegamos a la Estación Central, había como que un mini tráfico porque había un montón de buses ahí. Entonces la gente se estaba quejando al inicio, le decían al chofer que avance, que por qué no avanzas y no sé qué, porque entiendo que cada uno quería llegar temprano a sus casas o a su destino. Pero luego cuando el carro empezó a avanzar y justo en la Estación Central, baja el Papa y todo sus carros, la gente empezó a gritar y se lleno de alegría, no sé la creían y sinceramente habían personas que gritaban al chofer ”¡Acelera, acelera!" y lo bueno es que el chofer cumplió, o sea, nos siguió el juego -por así decirlo- y gracias al chofer también es que pude grabar videos y ver bien al Papa”.

En el bus iban poco más de 60 personas. Ya saben, hora punta, tráfico complicado y gente que siempre intenta moverse de Lima Norte hacia San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. En el Expreso 8 se da la particularidad que luego de sus paradas en la UNI, Caquetá y otras estaciones, hace el recorrido directo entre la Estación Central y Javier Prado. Como para que nadie diga que se tenía que bajar antes.

Sobre este fugaz y viral encuentro con el Papa León XIV, la joven nos cuenta lo emocionada que quedó y si tuviera la oportunidad de decirle algo al sumo pontífice, nos respondió también: “Yo le diría que le agradezco mucho que nos venga a visitar, que ha regresado a su casa, tanto él como nosotros estamos muy felices de que esté acá a recibirlo. Somos un país católico y creo que con su elección, la fe ha crecido más y más”.

“Lo que me quedó de este encuentro es que siento que las cosas pasan por algo. Al inicio estaba como que un poco frustrada porque iba a llegar tarde, pasaron varios carros a los que yo quería subirme, pero no llegué a alcanzar lugar para ellos. Luego, todo fue tan preciso, o sea, qué probabilidad había de que justo me subiera al al bus que iba técnicamente a escoltar al Papa, porque luego cuando vi las noticias vi que éramos el único el único bus, yo pensé que iba a haber otros, pero no, fuimos el único. Entonces me siento muy afortunada por eso y siento que simplemente el universo me mandó una señal y que me dijo que tenía que estar en el momento adecuado. Mi familia también estuvo muy feliz y me dijo de que era muy suertuda y que estaba muy bendecida”.

La otra cara de la moneda

En otros puntos de la Vía Expresa, a la altura de la estación México, otro grupo de jóvenes, expectantes por el paso de León XIV, esperaban que pase la comitiva de vehículos que trasladaban al papa. Ellos estaban dentro de la estación y listos para presenciar el momento. Aunque la velocidad, premura y rapidez hicieron que el instante dure segundos nada más, el bus del Metropolitano, el Expreso 8 del que hemos hablado, apareció para impedirles ver con más claridad al sumo pontífice en su recorrido. Ellos no fueron los suertudos, aunque, para que no los acusen de mala suerte y “salados”, debo contarles que en realidad sí llegaron a ver al papa, porque el vehículo que traslada a Robert Prevost, es aquel que lleva la bandera de El Vaticano en la parte derecha, cerca al espejo delantero. Bendecidos también, entonces. Brevemente, pero también fueron otro tipo de suertudos.