Un incendio se registra esta mañana en la maleza del acantilado de la Costa Verde, a la altura del parque Domodossola, en Miraflores, cerca de la subida Armendáriz y del centro comercial Larcomar. La emergencia ha provocado el cierre de la vía en dirección de sur a norte.

El incendio es atendido desde las 9:15 a.m. de este domingo 4 de octubre por cerca de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, cuyos equipos trabajan para controlar las llamas.

El incendio provocó el cierre de la vía de la Costa Verde en dirección de sur a norte. Conductores fueron exhortados a tomar vías alternas. (Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC)

Unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron hasta la zona para controlar el incendio que afecta la vegetación del acantilado. (Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC)

Los bomberos trabajan en el acantilado para controlar las llamas, en medio de las dificultades que presenta el terreno para acceder al punto donde se habría iniciado el fuego. (Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC)

Debido a la emergencia y al cierre de este tramo de la vía, se recomienda a los conductores que utilizan esta ruta tomar sus previsiones y buscar vías alternas, especialmente quienes se movilizan hacia sus locales de votación por las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Un incendio se registra en la maleza del acantilado de la Costa Verde, a la altura del parque Domodossola, en Miraflores. La emergencia genera una intensa humareda visible desde distintos puntos del distrito. (Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC)

Cerca de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú participan en las labores para controlar el incendio registrado en la Costa Verde. (Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC)

Personal especializado realiza labores para evitar que las llamas continúen propagándose por la vegetación y maleza seca del acantilado. (Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC)

El fuego se registra en una zona con abundante vegetación y maleza seca del acantilado, condiciones que favorecen la propagación de las llamas y han generado una intensa humareda. El humo puede ser observado desde distintos puntos de Miraflores, incluso en las inmediaciones del Parque Kennedy.

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Bomberos trabajan para controlar el fuego

Los bomberos realizan labores para controlar el incendio y llegar hasta la zona donde se habría iniciado el fuego, debido a la dificultad que representa el acceso al acantilado.

Una densa humareda se extiende por los alrededores del acantilado de la Costa Verde debido al incendio registrado este domingo 4 de octubre. (Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC)

Equipos de emergencia trabajan en la zona afectada mientras permanece cerrado el tramo de la Costa Verde en dirección de sur a norte debido al incendio. (Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC)

La columna de humo generada por el incendio se eleva sobre la zona costera y es visible desde distintos puntos del distrito. (Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC)

Entre los equipos utilizados se encuentra una escalera telescópica. Asimismo, las unidades de emergencia realizan las labores necesarias para abastecerse de agua y evitar que las llamas continúen extendiéndose.