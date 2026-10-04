Un incendio se registra esta mañana en la maleza del acantilado de la Costa Verde, a la altura del parque Domodossola, en Miraflores, cerca de la subida Armendáriz y del centro comercial Larcomar. La emergencia ha provocado el cierre de la vía en dirección de sur a norte.
Un incendio se registra esta mañana en la maleza del acantilado de la Costa Verde, a la altura del parque Domodossola, en Miraflores, cerca de la subida Armendáriz y del centro comercial Larcomar. La emergencia ha provocado el cierre de la vía en dirección de sur a norte.
El incendio es atendido desde las 9:15 a.m. de este domingo 4 de octubre por cerca de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, cuyos equipos trabajan para controlar las llamas.
Debido a la emergencia y al cierre de este tramo de la vía, se recomienda a los conductores que utilizan esta ruta tomar sus previsiones y buscar vías alternas, especialmente quienes se movilizan hacia sus locales de votación por las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
El fuego se registra en una zona con abundante vegetación y maleza seca del acantilado, condiciones que favorecen la propagación de las llamas y han generado una intensa humareda. El humo puede ser observado desde distintos puntos de Miraflores, incluso en las inmediaciones del Parque Kennedy.
Bomberos trabajan para controlar el fuego
Los bomberos realizan labores para controlar el incendio y llegar hasta la zona donde se habría iniciado el fuego, debido a la dificultad que representa el acceso al acantilado.
Entre los equipos utilizados se encuentra una escalera telescópica. Asimismo, las unidades de emergencia realizan las labores necesarias para abastecerse de agua y evitar que las llamas continúen extendiéndose.
VIDEO RECOMENDADO
- Promesas reales: qué puede hacer (y qué no) cada autoridad que elegiremos hoy
- ERM 2026: Realizan sorteo entre electores para completar mesa de sufragio ante ausencia de miembros en colegio de SJL
- Elecciones 2026: Más de 7.000 fiscales vigilan la jornada electoral a nivel nacional
- Comas: adulto mayor de 87 años acudió a votar y recibió apoyo del Ejército para emitir su voto
- Elecciones Regionales y Municipales 2026: Rafael López Aliaga desayunó en San Juan de Miraflores junto a simpatizantes
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.