El incendio en la maleza seca del acantilado provoca una extensa columna de humo que puede ser observada desde diferentes sectores de Miraflores. (Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC)
El incendio en la maleza seca del acantilado provoca una extensa columna de humo que puede ser observada desde diferentes sectores de Miraflores. (Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC)
Por Redacción EC

Un incendio se registra esta mañana en la maleza del acantilado de la Costa Verde, a la altura del parque Domodossola, en Miraflores, cerca de la subida Armendáriz y del centro comercial Larcomar. La emergencia ha provocado el cierre de la vía en dirección de sur a norte.

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