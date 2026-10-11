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Resumen

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Jorge Muñoz regresa a la alcaldía distrital. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
Jorge Muñoz regresa a la alcaldía distrital. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Por Miguel Rocca

Saluda a los vecinos y serenos con familiaridad, elige su mejor ángulo para la foto y nos cita en los alrededores del complejo deportivo Manuel Bonilla, un emblema de Miraflores que hoy luce abandonado. Jorge Muñoz regresa a la alcaldía distrital tras dos periodos y un paso por la capital. Sobre este y otros temas, conversamos en entrevista.

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