Saluda a los vecinos y serenos con familiaridad, elige su mejor ángulo para la foto y nos cita en los alrededores del complejo deportivo Manuel Bonilla, un emblema de Miraflores que hoy luce abandonado. Jorge Muñoz regresa a la alcaldía distrital tras dos periodos y un paso por la capital. Sobre este y otros temas, conversamos en entrevista.

Para usted, como político, ¿siente este retorno al sillón municipal como una revancha? Fue vacado como alcalde de Lima, volver a Miraflores es como tener energía otra vez…

En lo personal, nunca he perdido energía ni la pasión para poder servir. Siempre ha estado vigente y eso es lo que me impulsa y anima a estar hoy de nuevo en Miraflores.

¿Cuál cree que fue su legado en los 8 años de gestión al frente del distrito (2011-2018)?

Ha habido varias cosas: el puente mellizo que sirvió para descongestionar la zona del malecón, el centro de seguridad de la Av. Arequipa, el puente peatonal entre el malecón 28 de Julio y el malecón Balta, los estacionamientos subterráneos en Larco, casas del adulto mayor y varias cosas más.

A meses de asumir como alcalde, usted ya ha anunciado una auditoría contra la gestión del alcalde Canales. ¿Qué Miraflores se va a encontrar en enero 2027?

(La auditoría) Es lo que corresponde. Encontramos situaciones de deterioro como la del complejo deportivo Manuel Bonilla, donde el coliseo y la cancha están destrozadas y llenas de basura y desmonte. Hay cosas que se han hecho de espaldas a la ciudadanía. La pileta del óvalo de Miraflores, la remodelación de la Av. Pardo, una obra que se ha anunciado que va a costar 16 millones de soles, pero yo estoy viendo que no cuesta ese monto. Por eso hablo de la necesidad de hacer una auditoría. Ha habido mucha insensibilidad de cara a los ciudadanos.

La inseguridad afecta a todos los peruanos y Miraflores no es la excepción. Usted ha hablado de mejorar los tiempos de respuesta del serenazgo y fortalecer su coordinación con la PNP. ¿Cómo lograrlo?

Lo que pretendemos es recuperar el espacio que teníamos como central de seguridad ciudadana, pero transformar ese espacio en un C5, una especie de cerebro inteligente que se utiliza para todo: identificar los rostros, las placas de los autos, dónde están circulando los vehículos de serenazgo, etc. La idea es trabajar con las dos comisarías del distrito y además con la Dirincri que está adscrita a Miraflores para tener un adelantamiento a los temas delincuenciales. Trabajar semanalmente, ver que las tareas se cumplan o en todo caso, tomar los correctivos necesarios. Ver que en el mapa del delito nosotros siempre podamos adelantarnos.

¿Iniciativas como el “Serenazgo sin fronteras” aún son viables?

La delincuencia no trabaja por distritos ni respeta las fronteras. Entonces hay que hacer un trabajo con las dos fronteras que tenemos en el malecón: San Isidro y Barranco. Con Surco y Surquillo también, e incluso San Borja, que está un poquito más allá, porque hay corredores por donde sale y llega la delincuencia.

Lima, Perú. Jueves, 8 de octubre de 2026. ENTREVISTA AL ALCALDE ELECTO POR EL DISTRITO DE MIRAFLORES: JORGE MUÑOZ. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > MARIO ZAPATA

¿A qué se compromete en sus primeros 100 días de gestión? ¿Qué cambios espera usted que el miraflorino vea en el distrito?

Lo primero va a ser auditar la gestión, vamos a abrir las puertas del municipio. Van a ver muy rápidamente los cambios en los parques y espacios públicos. Hay mendigos durmiendo en parques y malecones, todo eso va a cambiar rápidamente. Es el compromiso que tenemos con los ciudadanos. Se va a percibir también un mejor patrullaje integrado entre el serenazgo y la PNP.

¿Cuál es la situación actual del serenazgo municipal?

Hoy en día la gente me reclama y me dicen que no ven serenos. Hay una disminución de serenos. Nosotros tenemos un cómputo de que hay 200 serenos menos en el distrito. Hay una deficiencia en ese aspecto. Y no solo tenemos que tener serenos, si no capacitarlos, instruirlos en lo que es su labor. ¿De qué sirve un sereno de 18 o 20 años si lo han sacado de algún instituto, le han dado su primera chambita y no sabe dónde está parado? Entonces eso hay que cambiarlo, buscar gente que esté al servicio de la seguridad de los ciudadanos.

¿Qué tres ejes marcarán su gestión?

Seguridad, prevención y el eje humano. Lo he venido diciendo continuamente luego de caminar y conversar con los vecinos.

Miraflores es también una zona crítica en caso de sismos o terremotos…

Estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, hay que incrementar los contenedores soterrados (hoy tienen 14) que están en los parques del distrito. Queremos trabajar temas de prevención en la Costa Verde. Si ocurre un sismo o tsunami, tener más rutas y zonas de evacuación. Hoy hay muy pocas.

¿Qué va a pasar con obras como el Teleférico o la pileta del óvalo de Miraflores, obras que fueron bastante cuestionadas por los vecinos?

El teleférico es una concesión privada. No le corresponde directamente a la municipalidad, pero sí podemos fiscalizar, ver que las cosas se hagan correctamente. No podemos regular el precio. A mí lo que me preocupa es tener la certeza de que ese teleférico esté bien hecho. Sobre la pileta, es un tema muy serio, no se necesitaba hacer lo que se ha hecho. Estéticamente es muy fea, ha sido muy cuestionada por los vecinos, es difícil de limpiar porque se acumula un musgo y además ha costado más de 6 millones de soles, que aunque hayan venido de un ministerio (según la actual gestión), no era una obra necesaria y se ha construido de espaldas a los vecinos.

Otro de los trabajos cuestionados es la remodelación de la Avenida Pardo

Están quitando ladrillos para poner ladrillos. Han quitado las bancas tradicionales para hacer unos mamotretos de cemento, la gente no está de acuerdo con eso. Y se ha anunciado que esto va a costar 16 millones de soles, lo cual es altísimo. Lo que yo veo es que no está justificado un gasto de esa naturaleza.

El tráfico y los estacionamientos: ¿cómo se va a hacer para ordenarlo sin que esto afecte a los vecinos y a los negocios?

Se debe trabajar con una correcta fiscalización. Han pintado con pintura amarilla a la derecha e izquierda de las calles. Pero eso hay que regularlo, ver en qué zonas sí se podría admitir. Los vecinos a veces no tienen dónde dejar sus autos porque hay vehículos que se estacionan y se quedan todo el día. Hay que verlo con fiscalización, señalización y también con sanciones. También vamos a trabajar en la sincronización de semáforos, para tener un flujo adecuado del tránsito, hay volteos (giros) que se pueden mejorar. Todo eso va a comenzar dentro de los primeros 100 días.

El abandono del complejo deportivo Manuel Bonilla es muy notorio. ¿Qué se va a hacer con este espacio?

La idea es una recuperación del espacio para volver a la naturaleza de este complejo deportivo. Aquí ha habido vóley, fútbol, torneos de bádminton y ahora nada de eso se puede hacer. Todo está muy descuidado y se ha dejado así por una intención o motivación distinta a la de un espacio deportivo. Pretendían hacer un centro de convenciones y la gente no quiere más tráfico o caos. Lo que quieren es que este sea un espacio deportivo para los ciudadanos miraflorinos. Y lo que nosotros vamos a hacer es recuperar este espacio.

¿Tiene plazos para ello?

Ponerse plazos es un tema muy complejo. Hay que empezar a trabajar desde antes, incluso. Acá hay un tema legal muy serio. La gestión anterior a la actual le entregó a una corporación la posibilidad de hacer una remodelación del estadio. Se adelantaron 22 millones de soles a un fideicomiso, no se ha hecho nada y después vino la gestión Canales, que anuló lo hecho y se lo entregó a una empresa brasilera. Como me decía una periodista, es “como si hubiesen vendido dos veces la Plaza de Armas”, que, evidentemente, no se puede vender. Tenemos que trabajar intensamente para desatar esos nudos legales y poder hacer que esto se recupere. Pero lo vamos a hacer, porque ese es el clamor de los vecinos miraflorinos.

Comienza el cambio que #Miraflores necesita. Gracias por su confianza y por acompañarnos en este camino.



Desde hoy, asumimos el compromiso de recuperar el orden y la seguridad que nuestro distrito merece. Ahora nos toca trabajar como sabemos hacerlo, junto a nuestros vecinos. 🤝🏼 pic.twitter.com/tuQA7vmFgk — Jorge Muñoz (@JorgeMunozPe) October 5, 2026

Poner al vecino al centro fue su eslogan de campaña. ¿Es su compromiso también?

Vamos a trabajar por todos y cada una de las personas que viven en este distrito. Hay muchos anhelos, ideas, pedidos y esperanza. Hay mucho trabajo por hacer y mucha expectativa también. Eso pone la valla muy alta y no los vamos a defraudar.