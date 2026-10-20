Jorge Muñoz pide que Municipalidad de Miraflores informe sobre situación de bajada Armendáriz. (Foto: Andina)
Jorge Muñoz pide que Municipalidad de Miraflores informe sobre situación de bajada Armendáriz. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El virtual alcalde electo de Miraflores, Jorge Muñoz, solicitó a la municipalidad distrital un informe técnico sobre la estabilidad de los acantilados tras el deslizamiento de piedras en la bajada Armendáriz este 19 de octubre. Tras este incidente, expresó su preocupación por la seguridad vial y la infraestructura pública de la zona costera.

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