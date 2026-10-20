El virtual alcalde electo de Miraflores, Jorge Muñoz, solicitó a la municipalidad distrital un informe técnico sobre la estabilidad de los acantilados tras el deslizamiento de piedras en la bajada Armendáriz este 19 de octubre. Tras este incidente, expresó su preocupación por la seguridad vial y la infraestructura pública de la zona costera.

Muñoz demandó la publicación de planes preventivos frente a posibles emergencias en el litoral durante los próximos meses. La autoridad electa recordó que documentos municipales identifican a esa pendiente como una superficie de alto riesgo geológico.

El líder distrital señaló que las lluvias y otros eventos climáticos incrementan la vulnerabilidad de las rocas sobre la pista. Por ello, la futura gestión instó a la Municipalidad de Miraflores actual que tome decisiones inmediatas para evitar pérdidas humanas o daños materiales mayores.

La seguridad de nuestros vecinos de Miraflores es prioridad. ⚠️ Ante la denuncia de un deslizamiento de tierra en la bajada Armendáriz, solicito una evaluación técnica urgente y medidas preventivas inmediatas. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar. https://t.co/HHY8T43v8P — Jorge Muñoz (@JorgeMunozPe) October 20, 2026

En declaraciones a Exitosa Noticias, Muñoz resaltó la necesidad de que “hay que hacer un análisis profundo por la seguridad de los ciudadanos”. El candidato de Avanza País enfatizó que la inspección resulta urgente debido a la cercanía del incidente con obras viales.

También pidió verificar la solidez de las bases cerca del mar del puente más reciente de Miraflores. “Lo importante es verificar que se haya hecho bien y cuánto ha costado, y que esta situación de este deslizamiento de agua que se está produciendo ahora no genere un impacto negativo a las estructuras”.

Sedapal informa sobre deslizamiento en bajada Armendáriz

Sedapal atribuyó el colapso a la obstrucción de las bombas de su estación de desagüe por residuos sólidos. Piedras y ripio de construcción arrojados al alcantarillado bloquearon el sistema y provocaron la fuga de efluentes hacia el acantilado.

La empresa retiró los materiales extraños de las conducciones para reanudar el bombeo de las aguas residuales. Equipo de Emape limpiaron el área afectada y restablecieron el tránsito vehicular de forma paulatina.