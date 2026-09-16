Por Diego Aquino Pedraza

La incorporación de inteligencia artificial en las redacciones no solo requiere probar nuevas herramientas. Para Gisella Salmón, jefa de Innovación del MediaLab de El Comercio, el crecimiento de estas iniciativas obliga también a establecer mecanismos para decidir cuáles proyectos avanzan, cómo se acompañan y cuándo deben ser evaluados por otras áreas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.