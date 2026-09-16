Por Redacción EC
Líderes de medios de América Latina y otros países se reunieron este martes 15 setiembre en Lima para participar en el LATAM Media Leaders Summit 2026, organizado por WAN-IFRA.
Líderes de medios de América Latina y otros países se reunieron este martes 15 setiembre en Lima para participar en el LATAM Media Leaders Summit 2026, organizado por WAN-IFRA.
El Comercio realiza una cobertura especial del LATAM Media Leaders Summit 2026. Las principales incidencias, declaraciones, entrevistas y conclusiones de las dos jornadas podrán seguirse a través de elcomercio.pe y de las redes sociales del Diario.
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