El fútbol de los creadores de contenido sigue dando de qué hablar y, esta vez, se viste de gala por una causa noble. Tras conseguir una importante victoria frente a la selección de Honduras, la Selección Peruana de Creadores vuelve al terreno de juego para medirse ante su similar de Ecuador, liderada por el reconocido creador Ismael Sánchez.

El cuadro nacional busca mantener su buena racha y consolidar su juego con miras a los próximos compromisos internacionales. Promete ser un duelo lleno de talento, entretenimiento y mucha competitividad.

¿Cuándo y dónde jugará la Selección Peruana de Creadores vs. Ecuador?

El encuentro solidario está programado para este sábado 26 de septiembre y se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio Municipal Luis Dibós Vargas-Prada, ubicado en el distrito de La Molina.

Fecha: Sábado 26 de septiembre

Sábado 26 de septiembre Lugar: Estadio Municipal Luis Dibos Vargas Prada, La Molina

Estadio Municipal Luis Dibos Vargas Prada, La Molina Carácter del evento: Encuentro deportivo y benéfico

Figuras y convocados: ¿Quiénes integran la Selección Peruana de Creadores?

Bajo la dirección técnica del entrenador Ricardo Avila, el combinado patrio ha logrado acoplar a destacadas figuras del entretenimiento digital, la música y las redes sociales en el Perú.

Entre los convocados para defender la blanquirroja destacan: Alexis Descalzo, Cristorata, Dafonseka, Percyfer, Chevy y más reconocidos creadores y artistas invitados.

Entrada y cómo asistir: Apoya a la selección con una donación

La entrada para alentar a la Selección Peruana de Creadores no tiene un costo monetario. Al tratarse de un evento 100 % benéfico, la entrada es a cambio de un vívere no perecible.

Todo lo recaudado durante la jornada será destinado a llevar ayuda a personas y sectores en situación de vulnerabilidad. Una oportunidad perfecta para disfrutar de un buen partido en familia, ver de cerca a tus creadores favoritos y apoyar a quien más lo necesita.