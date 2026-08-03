Con un empate 1-1 forzado por Solly Mendoza en el tiempo suplementario y una impecable definición desde los 11 pasos (5-4), los creadores de contenido peruanos conquistaron la revancha ante Honduras en Tegucigalpa. (Foto: Instagram Selección Peruana de Creadores)
Con un empate 1-1 forzado por Solly Mendoza en el tiempo suplementario y una impecable definición desde los 11 pasos (5-4), los creadores de contenido peruanos conquistaron la revancha ante Honduras en Tegucigalpa. (Foto: Instagram Selección Peruana de Creadores)
Por Paolo Valdivia

La Selección Peruana de Creadores de Contenido logró una histórica victoria en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Tras un agónico empate 1-1 en el tiempo extra con un gol clave anotado por Solly Mendoza, la Blanquirroja selló su triunfo por 5-4 desde la tanda de penales.

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