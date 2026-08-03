La Selección Peruana de Creadores de Contenido logró una histórica victoria en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Tras un agónico empate 1-1 en el tiempo extra con un gol clave anotado por Solly Mendoza, la Blanquirroja selló su triunfo por 5-4 desde la tanda de penales.

¿Cómo quedó la revancha de la TikTok Cup entre Honduras y Perú?

El esperado partido de vuelta de la TikTok Cup entre las selecciones de creadores de contenido de Honduras y Perú cumplió con todas las expectativas de los aficionados. Tras el triunfo peruano por 3-2 en el duelo de ida celebrado en Lima, la escuadra capitaneada por Cañita viajó a Tegucigalpa para defender la ventaja y buscar la gloria internacional frente al equipo local, liderado por Supremo.

El encuentro, caracterizado por la intensidad física, disputado arbitraje y un gran marco de público en el Estadio Chelato Uclés, finalizó igualado 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. Esto obligó a extender la definición a los tiempos suplementarios para determinar al monarca del certamen de influencers.

Goles del tiempo extra: El agónico tanto de Solly Mendoza para la Blanquirroja

La emoción del gol llegó en el tiempo suplementario, donde la fatiga física abrió los espacios en ambas áreas:

Gol de Honduras (1-0): La selección catracha pegó primero gracias a una gran incursión por la banda derecha de Richard Ríos, quien envió un centro rasante para que Rambito definiera con un certero remate de pierna derecha.

La selección catracha pegó primero gracias a una gran incursión por la banda derecha de Richard Ríos, quien envió un centro rasante para que definiera con un certero remate de pierna derecha. Gol de Perú (1-1): Lejos de rendirse, el cuadro peruano reaccionó con determinación. Tras aprovechar un desentendimiento en el fondo hondureño y una fallida salida del guardameta local, Solly Mendoza apareció oportunamente para enviar el balón al fondo de la red, desatando la euforia de la delegación incaica y enviando el compromiso a la definición por penaltis.

Tanda de penales: Perú mostró efectividad perfecta desde los 11 pasos

En la definición desde la pena máxima, los ejecutores peruanos demostraron frialdad y precisión absoluta. La Blanquirroja convirtió sus cinco disparos de manera consecutiva, metiendo máxima presión sobre el conjunto catracho.

Por parte de Honduras, la efectividad se mantuvo hasta el último cobro. En el quinto penalti, el jugador hondureño Caleb sobrecargó la potencia de su remate y envió el balón por encima del travesaño, consumando así la victoria y el campeonato para la Selección Peruana de Creadores por un marcador final de 5-4 en penales.

El triunfo peruano generó millones de interacciones en plataformas como TikTok. Tanto Cañita como los principales creadores de contenido de la delegación peruana celebraron el título en suelo visitante, consolidando el éxito mediático de este evento deportivo que unió a las comunidades digitales de Perú y Honduras.