Con disciplina y adiestramiento táctico, los fieles compañeros de cuatro patas demostraron su vital importancia en la seguridad y el rescate nacional mientras marchaban en el Desfile Militar 2026. (Foto: TVPerú Captura de video)
Con disciplina y adiestramiento táctico, los fieles compañeros de cuatro patas demostraron su vital importancia en la seguridad y el rescate nacional mientras marchaban en el Desfile Militar 2026. (Foto: TVPerú Captura de video)
Por Paolo Valdivia

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 dejó momentos inolvidables, pero sin duda uno de los más aplaudidos por el público fue la participación estelar de la unidad canina. Con pasos firmes, disciplina y una ternura inigualable, los canes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) se convirtieron en la sensación de la jornada patriótica.

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