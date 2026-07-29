La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 dejó momentos inolvidables, pero sin duda uno de los más aplaudidos por el público fue la participación estelar de la unidad canina. Con pasos firmes, disciplina y una ternura inigualable, los canes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) se convirtieron en la sensación de la jornada patriótica.

El Ingreso Triunfal de la Policía Canina y las Fuerzas Armadas

El paso de los escuadrones caninos desató la euforia en las tribunas y entre los miles de asistentes que se congregaron para celebrar las Fiestas Patrias. Perros de diferentes razas, perfectamente adiestrados y portando pequeños chalecos tácticos o accesorios alusivos a la fecha, marcharon al compás de las bandas musicales.

Los entrenadores guiaron con precisión a estos leales compañeros, demostrando el altísimo nivel de preparación que poseen para cumplir misiones de seguridad, rescate y operaciones especiales.

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Unidad canina de la Policía Nacional del Perú (PNP).



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¿Qué funciones cumple la Unidad Canina en el Perú?

Más allá de su gran atractivo visual en los desfiles oficiales, los canes de trabajo desempeñan un rol fundamental en la defensa nacional y el orden interno. Entre sus principales labores destacan:

Detección de sustancias prohibidas: Gracias a su desarrollado olfato, participan activamente en aeropuertos, fronteras y carreteras.

Gracias a su desarrollado olfato, participan activamente en aeropuertos, fronteras y carreteras. Búsqueda y rescate: Son piezas clave en desastres naturales, sismos o búsquedas en zonas agrestes.

Son piezas clave en desastres naturales, sismos o búsquedas en zonas agrestes. Control de disturbios y seguridad ciudadana: Apoyan a las unidades tácticas en operaciones de alto riesgo.

Apoyan a las unidades tácticas en operaciones de alto riesgo. Rescate en alta montaña: Especialmente entrenados para salvaguardar vidas en condiciones extremas.

La Reacción del Público y las Redes Sociales

Como ya es tradición, las cámaras de televisión y los teléfonos celulares de los asistentes capturaron los mejores momentos de los canes desfilando. En plataformas como TikTok, X (antes Twitter) y Facebook, los videos de los perritos policías y militares se volvieron tendencia rápidamente, acumulando miles de reproducciones y comentarios de admiración aunque también hubo varios comentando preocupados por el intenso calor que han tenido que aguantar los pobres perritos.

La presencia de la unidad canina en la Gran Parada Militar 2026 reafirma el compromiso, la nobleza y la valiosa labor que estos animales realizan día a día por la seguridad del país, consolidándose como los grandes engreídos de la patria.