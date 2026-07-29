La Gran Parada y Desfile Cívico Militar tiene preparadas diversas sorpresas para el público asistente y televidente. Entre las delegaciones más esperadas destaca la participación del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú, perteneciente al Escuadrón Verde, que cautivó a la ciudadanía con su característico ingenio y disfraces tradicionales utilizados en sus operativos de inteligencia.

Los personajes icónicos del Grupo Terna en el desfile patriótico

Durante la transmisión previa al gran corso militar, las cámaras de TVPerú Noticias captaron de cerca a los agentes encubiertos que forman parte de esta unidad especializada. Con disfraces que ya son virales en el país y reconocidos a nivel internacional, los policías se presentaron caracterizados de personajes cotidianos y urbanos:

El Osito

El Patrón de las flores

La escolar

El Tigre

Falsos indigentes

Estos disfraces no solo forman parte de una puesta en escena festiva por Fiestas Patrias, sino que representan la indumentaria real con la que logran infiltrarse y desarticular organizaciones criminales.

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El Grupo Terna en la previa de La Gran Parada y Desfile Cívico Militar desde la avenida Brasil.



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¿Cuál es la misión y los componentes del Escuadrón Verde?

El comandante Rezo Cipriani, representante del Escuadrón Verde, detalló que la institución está conformada por miles de hombres y mujeres al servicio de la nación. Asimismo, explicó que la unidad operativa se divide en tres componentes principales:

El Escuadrón Motorizado El Escuadrón Operativo El Grupo Terna

Creado específicamente en el año 2012, el Grupo Terna tiene como misión fundamental combatir los delitos menores que afectan directamente al ciudadano a pie, tales como el robo, el hurto y los delitos contra el patrimonio.

Preparación, perfil y habilidades de los agentes encubiertos

Convertirse en un agente del Grupo Terna requiere de un riguroso proceso de selección y capacitación. Según explicó el técnico Honorio, los policías son calificados dentro de cursos especializados del propio escuadrón, donde se evalúa el perfil adecuado para cada tipo de caracterización de acuerdo con la coyuntura social.

Los efectivos deben desarrollar habilidades específicas de persuasión y desinhibición. Por ejemplo, aquellos que interpretan roles complejos —como falsos indigentes— necesitan mostrar una mayor capacidad de adaptación para infiltrarse con éxito en el mundo delictivo y combatir la microcomercialización de drogas.

Compromiso policial y cercanía con la ciudadanía en Fiestas Patrias

Con años de servicio dedicados a la protección de los diferentes distritos de Lima, los agentes encubiertos aprovecharon las cámaras para enviar un cálido mensaje de saludos a todos los peruanos en estas celebraciones. La presencia del Grupo Terna en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar reafirma la cercanía de la Policía Nacional del Perú con la comunidad, recordando que la seguridad ciudadana continúa siendo una prioridad nacional.