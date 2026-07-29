La sorpresiva llegada de los agentes encubiertos cautivó a miles de asistentes y televidentes, fusionando la cultura pop urbana con el orgullo nacional. (Foto: América TV)
La sorpresiva llegada de los agentes encubiertos cautivó a miles de asistentes y televidentes, fusionando la cultura pop urbana con el orgullo nacional. (Foto: América TV)
Por Paolo Valdivia

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar tiene preparadas diversas sorpresas para el público asistente y televidente. Entre las delegaciones más esperadas destaca la participación del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú, perteneciente al Escuadrón Verde, que cautivó a la ciudadanía con su característico ingenio y disfraces tradicionales utilizados en sus operativos de inteligencia.

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