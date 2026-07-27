Por Carlos Lázaro

La carrera presidencial en Brasil comenzó oficialmente a tomar forma. A poco más de dos meses de la primera vuelta de las elecciones de octubre, el Partido Liberal (PL) proclamó al senador Flávio Bolsonaro como su candidato para disputar la Presidencia, una decisión que confirma que el bolsonarismo seguirá siendo el principal rostro de la oposición pese a la inhabilitación y el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro.

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