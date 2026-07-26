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Resumen

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Un avión realiza una descarga con retardante en Betxí en el frente del incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), y que lleva quemadas ya unas 4.300 hectáreas y cuyo perímetro supera los 40 kilómetros. Foto: EFE/Manuel Bruque
Un avión realiza una descarga con retardante en Betxí en el frente del incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), y que lleva quemadas ya unas 4.300 hectáreas y cuyo perímetro supera los 40 kilómetros. Foto: EFE/Manuel Bruque
Por Agencia EFE

Los incendios de las provincias limítrofes españolas de Madrid, Ávila y Toledo, en el centro del país, quemaron hasta ahora 77.000 hectáreas.

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