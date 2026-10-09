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Es la segunda vez que la productora del espectáculo decide liberar entradas. Antes del primer concierto de BTS, la ticketera liberó una cierta cantidad de localidades previsto para sus tres fechas en Lima.
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- Ayer, jueves 8 de octubre, Ticketmaster anunció la liberación de un nuevo lote de entradas limitadas para los conciertos que BTS ofrecerá en el Estadio San Marcos este viernes 9 y sábado 10 de octubre.
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Las inmediaciones del Estadio San Marcos se está llenando progresivamente de miembros del autodenominado ARMY, club de fans de la boyband.
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Pasado el primer show de BTS en Lima, ya se tiene una mejor idea de cómo se vivirá el segundo. A continuación, empezamos la cobertura de El Comercio de la segunda fecha de la banda surcoreana en el Estadio San Marcos de Lima.
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Pasado el primer show de BTS en Lima, ya se tiene una mejor idea de cómo se vivirá el segundo. A continuación, empezamos la cobertura de El Comercio de la segunda fecha de la banda surcoreana en el Estadio San Marcos de Lima.