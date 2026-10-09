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Resumen

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El intenso sol ha impulsado la compra de agua helada. Foto: GEC.
El intenso sol ha impulsado la compra de agua helada. Foto: GEC.
Por Diego Aquino Pedraza

Hoy se realiza la segunda fecha del esperado concierto de BTS y, nuevamente, desde muy temprano, las fans del grupo surcoreano llegan a los alrededores del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para hacer largas colas y disfrutar del espectáculo. El Comercio conversó con varias de ellas, quienes compartieron su emoción por ver a sus artistas favoritos.

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