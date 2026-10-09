Hoy se realiza la segunda fecha del esperado concierto de BTS y, nuevamente, desde muy temprano, las fans del grupo surcoreano llegan a los alrededores del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para hacer largas colas y disfrutar del espectáculo. El Comercio conversó con varias de ellas, quienes compartieron su emoción por ver a sus artistas favoritos.

El intenso sol ha impulsado la compra de agua helada, bebidas rehidratantes, sombrillas, helados, gorras y otros productos para combatir el calor.

Accesos y medidas de seguridad

A medida que las ARMY se acercaban al estadio, comenzaron a cerrarse algunas vías alrededor de la universidad para evitar una mayor congestión de personas.

En la avenida Universitaria, junto a la cola de ingreso a Campo C (puerta 3 de San Marcos), se han instalado vallas para separar la fila de los vendedores y de los ciudadanos que transitan por la zona.

Efectivos de la Policía Nacional en la zona. Foto: GEC.

La mayoría de los asistentes señaló que encontró rejas cerradas, desvíos vehiculares y tráfico en las calles aledañas a San Marcos durante su llegada al estadio.

Efectivos de la Policía Nacional, agentes de serenazgo y personal de fiscalización y control permanecen en la zona. También hay bomberos y ambulancias para atender cualquier incidente.

Comerciantes en los exteriores del estadio. Foto: GEC.

Además, la fiscalización del comercio ambulatorio se ha intensificado en comparación con la primera fecha del concierto.

La emoción de las fans

El fervor de las asistentes también destaca en esta segunda fecha. Cada vez llegan más personas con atuendos y accesorios alusivos a sus artistas favoritos.

Fanáticas intercambiando freebies. Foto: GEC.

Una de las fanáticas emocionadas por el espectáculo es Camila Mandujano Viende. “Me muero por saber cuál es la canción sorpresa que cantarán. Esperamos que nos saquen nuestro lado emocional”, dijo.

Su amiga Milca Taica contó que está feliz de “vivir una experiencia maravillosa”. “También vendré para la tercera fecha, pero solo para escuchar”, sostuvo.

Ambas esperan intercambiar muchos freebies, pequeños obsequios que las fans comparten entre sí para celebrar su afición por el grupo. Durante la mañana, vieron a otras ARMY intercambiar stickers, caramelos, fotocards, flores y hasta mandarinas.

Otras dos amigas que acudieron al concierto son Carolina Bedón y Heidi Urbano. “Hay bastante gente, pero un poco menos a estas horas de la tarde en comparación con el primer concierto, lo que nos conviene. No es como en el show de drones, donde había demasiada gente y no se podía ni caminar. Nunca había visto tanto tumulto en Miraflores. El transporte público estaba repleto”, contó Carolina.

Desde muy temprano, las fans del grupo surcoreano llegan a los alrededores. Foto: GEC.

Por su parte, Heidi comentó que, hasta el momento, no había visto vendedores ambulantes aglomerados en la zona. “Ahora solo están dejando entrar a las inmediaciones a aquellos que tenemos entrada. He visto incluso que algunas chicas se están peleando con los vendedores de la cola (...). Espero que los chicos (BTS) realmente se lleven una buena experiencia de Perú, pese al gran tumulto que se generó por el show de drones. Espero que se sientan cómodos en los conciertos y regresen en su próximo tour”, agregó.

Pero entre quienes esperan en los alrededores del estadio no solo hay fanáticas. También hay madres de familia que acompañan a sus hijas y aguardan afuera hasta que termine el concierto. Ese es el caso de Azucena Gómez.

“Yo no tengo entrada, pero mi hija sí. Me siento emocionada de que cumpla su sueño. Ella los conoce desde que empezaron, desde que estaba en primaria”, contó.

Azucena señaló que ambas llegaron a las 5 a. m. y aprovecharon el tránsito fluido para trasladarse en colectivo. Sin embargo, manifestó su preocupación por el retorno a casa tras el espectáculo.

A medida que las ARMY se acercaban al estadio, comenzaron a cerrarse algunas vías alrededor de la universidad. Foto: GEC.

“Pero me preocupa la noche, no sé qué vamos a hacer. La salida va a ser un gran reto. Esperamos encontrar carros”, expresó.

La cola de ingreso crece conforme se acerca el inicio del concierto

Conforme avanzaban las horas, la fila de asistentes se extendió por los exteriores del estadio. La llegada de más fanáticos incrementó la concentración de personas en los accesos, a la espera de ingresar al recinto para la segunda presentación de BTS.

La cola para ingresar a Campo C llegó hasta la esquina de la cuadra 21 de la avenida Universitaria y continuó por el pasaje Diego Ferré.

El intenso calor obligó a rociar agua

Las altas temperaturas también se hicieron sentir en los exteriores del estadio. Ante el calor, se roció agua sobre los asistentes para refrescarlos mientras esperaban el inicio del espectáculo. La medida buscó aliviar las condiciones de quienes permanecían entre la multitud durante la jornada.