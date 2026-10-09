BTS se encuentra inmerso en su gira por Latinoamérica y, en medio de sus presentaciones en Perú, los fanáticos de la agrupación están atentos a lo que podría suceder en las próximas fechas, especialmente en Chile, donde las alarmas se encendieron luego de la emergencia provocada por un aluvión en Santiago de Chile el pasado 8 de octubre.

El incidente se registró en San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, ubicada en el sector oriente de Santiago. Las intensas lluvias provocaron una súbita crecida de agua, barro y escombros que arrastró vehículos, afectó viviendas y movilizó a los equipos de emergencia. El informe preliminar reportó seis personas heridas y numerosos daños materiales.

¿Se suspenderá el concierto de BTS en Chile?

La emergencia se concentró en una zona distinta de aquella donde BTS tiene previsto presentarse. Los conciertos se realizarán en el Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa, a aproximadamente 12 kilómetros en línea recta del punto afectado por el aluvión. Por ello, ambos lugares no se encuentran dentro del mismo sector de la emergencia.

Agentes de Carabineros permanecen en una calle cubierta de barro tras un deslizamiento de tierra en la comuna de Las Condes, Santiago, el 8 de octubre de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP) / RODRIGO ARANGUA

Por lo pronto, la productora a cargo del evento no se ha pronunciado sobre la presunta postergación y al ser una zona alejada de donde se realizarán los conciertos, todo apunta a que no habría mayores inconvenientes. No obstante, las condiciones meteorológicas y las eventuales dificultades de movilidad en Santiago podrían ser aspectos a seguir durante los próximos días.

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en Chile?

De acuerdo con la información oficial de Ticketmaster Chile, el grupo tiene programadas tres presentaciones para los días 14, 16 y 17 de octubre de 2026, a partir de las 8 p.m., como parte de su gira mundial “Arirang”.

TE PUEDE INTERESAR: BTS podrá ofrecer concierto en Chile: autoridades oficializaron permiso para el show

Cabe recordar que la realización de estos conciertos ya había atravesado un periodo de incertidumbre meses atrás, debido a las preocupaciones por el impacto del montaje sobre el césped del Estadio Nacional. Sin embargo, las autoridades chilenas autorizaron los conciertos en julio, luego de evaluar una propuesta técnica para proteger el campo deportivo.

Fans alzan su voz de protesta y anuncian movilizaciones ante la suspensión de conciertos en el Estadio Nacional de Chile. (Foto: Javier Torres / EFE)

Por ahora, los conciertos de BTS en Santiago siguen programados y los fans de Bangtan que asistan al show deben estar atentos a los canales oficiales de BTS, la productora DG Medios y Ticketmaster Chile antes de acudir al recinto, para confirmar cualquier actualización sobre los espectáculos o las condiciones de acceso.