Concierto de BTS en Chile genera incertidumbre tras fuerte aluvión en la capital del país sureño. (Foto: Instagram - @bts.bighitofficial / Javier Torres - EFE)
Concierto de BTS en Chile genera incertidumbre tras fuerte aluvión en la capital del país sureño. (Foto: Instagram - @bts.bighitofficial / Javier Torres - EFE)
Por Redacción EC

BTS se encuentra inmerso en su gira por Latinoamérica y, en medio de sus presentaciones en Perú, los fanáticos de la agrupación están atentos a lo que podría suceder en las próximas fechas, especialmente en Chile, donde las alarmas se encendieron luego de la emergencia provocada por un aluvión en Santiago de Chile el pasado 8 de octubre.

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