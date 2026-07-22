El Instituto Nacional del Deporte de Chile autorizó el uso del Estadio Nacional de Santiago para los tres conciertos de BTS, programados al 14, 16 y 17 de octubre, luego de resolver los inconvenientes técnicos que ponían en duda la realización del espectáculo.

La aprobación llegó tras los ajustes presentados por la empresa organizadora para reducir el impacto sobre el recinto, especialmente en el césped.

La banda surcoreana de K-pop BTS se presenta durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina, disputada en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford, el 19 de julio de 2026. | (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Entre las medidas acordadas figuran la restricción del ingreso de maquinaria pesada a la cancha, el uso de grúas desde la pista atlética para montar el escenario 360° y la implementación de sistemas de ventilación y protección del campo.

Y es que, la instalación de la escenografía era una de las principales preocupaciones de las autoridades, debido al riesgo de afectar actividades posteriores como partidos de la selección chilena de fútbol y la Teletón 2026.

La incertidumbre generó protestas de las seguidoras del grupo, conocidas como “ARMY”, quienes marcharon por avenidas principales de Santiago hasta el Palacio de La Moneda para exigir la realización del concierto.

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Sin embargo, la polémica aumentó luego de conocerse que cerca de 200.000 entradas habían sido vendidas en abril, antes de obtener los permisos definitivos. Con esta autorización, BTS volverá a presentarse en Chile después de más de una década.

El grupo surcoreano cuenta con diversos reconocimientos internacionales, entre ellos un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuatro álbumes que alcanzaron el primer lugar en las listas de Estados Unidos en apenas dos años y su reciente participación en el espectáculo de medio tiempo de la Final del Mundial 2026.

*Con información de EFE