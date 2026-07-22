El revuelo se generó principalmente porque cerca de 200.000 entradas se agotaron a comienzos de abril, pese a que la productora no contaba con las autorizaciones oficiales. (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL)
El revuelo se generó principalmente porque cerca de 200.000 entradas se agotaron a comienzos de abril, pese a que la productora no contaba con las autorizaciones oficiales. (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL)
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Por Redacción EC

El Instituto Nacional del Deporte de Chile autorizó el uso del Estadio Nacional de Santiago para los tres conciertos de BTS, programados al 14, 16 y 17 de octubre, luego de resolver los inconvenientes técnicos que ponían en duda la realización del espectáculo.

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