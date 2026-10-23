Las entradas para la única función del 31 de octubre ya se encuentran disponibles para el público a través de la plataforma Teleticket. | Foto: Difusión
Las entradas para la única función del 31 de octubre ya se encuentran disponibles para el público a través de la plataforma Teleticket. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Manuel “Kiko” y Jaime Ardiles, integrantes del grupo criollo Los Ardiles, presentarán el espectáculo “Somos Mirones – Jarana de Barrio” el sábado 31 de octubre a las 8:00 p.m. en el Teatro Peruano Japonés, ubicado en Jesús María, por el Día de la Canción Criolla.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?