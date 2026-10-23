Manuel “Kiko” y Jaime Ardiles, integrantes del grupo criollo Los Ardiles, presentarán el espectáculo “Somos Mirones – Jarana de Barrio” el sábado 31 de octubre a las 8:00 p.m. en el Teatro Peruano Japonés, ubicado en Jesús María, por el Día de la Canción Criolla.
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