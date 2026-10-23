Manuel “Kiko” y Jaime Ardiles, integrantes del grupo criollo Los Ardiles, presentarán el espectáculo “Somos Mirones – Jarana de Barrio” el sábado 31 de octubre a las 8:00 p.m. en el Teatro Peruano Japonés, ubicado en Jesús María, por el Día de la Canción Criolla.

La propuesta busca recrear la tradición de las jaranas con un repertorio interpretado con guitarra y cajón. El grupo, que cuenta con más de cuatro décadas de carrera en la música peruana, mantendrá su alineación principal en el escenario para recorrer sus temas más conocidos.

“Somos Mirones – Jarana de Barrio será una fiesta de música peruana, recuerdos y tradición, pero con la energía y el estilo que nos caracteriza”, señalaron Manuel y Jaime Ardiles respecto al concepto de la puesta en escena.

El espectáculo contará con la participación de más de 30 artistas invitados sobre el escenario. Entre los elencos confirmados figuran Los Hermanos Valdelomar y la Agrupación Cosa Nuestra, dirigida por el músico Tito Manrique.

Las entradas para la única función del 31 de octubre ya se encuentran disponibles en Teleticket.

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