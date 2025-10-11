Los Ardiles, agrupación peruana con más de cuatro décadas de trayectoria, alistan “Criollos en su salsa”, un concierto bailable para celebrar el Día de la Canción Criolla, donde los asistentes podrán disfrutar de valses, polkas, festejos, marineras y salsa.

El evento se realizará el 31 de octubre en el Centro de Convenciones Maracaná de Jesús María con un programa que tiene como invitados a La Combinación de La Habana , así como a la novel artista Nataly Shantelle.

Los Ardiles

CONOCE MÁS: Manuel Donayre celebra 65 años de trayectoria con concierto en Lima

El programa festivo está dividido en tres segmentos clave: primero la música criolla tradicional, seguida de la vertiente criolla más contemporánea, y finalmente, para el fin de fiesta, ritmos afrocaribeños que invitarán a todo el público a bailar.

Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

Nataly Shantelle, una joven promesa del criollismo, se ha destacado desde su participación en el reality 'La Voz Perú’. En este evento, ella interpretará temas clásicos e inmortales del cancionero criollo.

Los Ardiles, por su parte, ofrecerán un repertorio selecto con sus característicos aires renovados. Además, presentarán como estreno un popurrí con nuevos arreglos que incluye canciones emblemáticas como “Desdén”, “Frente a frente” y “Bendito amor”.

Finalmente, la orquesta Combinación de la Habana será el invitado especial, aportando la energía de la timba cubana que, a lo largo de 20 años en el escenario, les ha permitido cosechar una importante base de seguidores en el Perú.