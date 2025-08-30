Lucy Valverde Lynch, viuda del icónico guitarrista y compositor peruano Óscar Avilés, falleció este sábado 30 de agosto a los 97 años, informó la familia Avilés Valverde a través de un comunicado en redes sociales.
En el comunicado, describieron a Valverde Lynch como una “madre ejemplar, una abuela amorosa y una esposa dedicada”, pero no especificaron las causas de su deceso, generando así una ola de muestras de afecto y solidaridad.
Por su parte, la cantante Lucy Avilés Valverde, hija de la pareja, compartió su dolor en un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, rindiendo homenaje a la vida de su madre.
“Gracias, mamita, por tanto. Misión cumplida, grandemente. Ahora estarás con mi papá, con tus padres y hermanos”, escribió.
Los restos de Lucy Valverde Lynch serán velados en el Hospital Militar “Virgen de las Mercedes”, en Jesús María, desde la 1:30 p.m. hasta las 10:00 p.m. del sábado 30 de agosto, informaron.
La familia informó que el domingo 31 de agosto, al mediodía, se realizará el traslado al crematorio del Cementerio Baquíjano y Carrillo, ubicado en el Callao.
Posteriormente, las cenizas serán depositadas junto a las de su esposo, el maestro Óscar Avilés, en el mismo camposanto, cumpliendo así el deseo familiar de que descansen juntos.
