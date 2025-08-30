El festival de música urbana ‘All Music Fest 4′ anunció que sus entradas se han agotado, confirmando así su realización este sábado 30 de agosto en el Arena Monumental de Ate.

La noticia llega tras días de incertidumbre, resuelta luego de que la empresa organizadora, Longplay Entertainment, recibiera la autorización de la Municipalidad de Ate.

El festival contará con una gran puesta en escena, en una cuarta edición encabezada por el cantante colombiano Beéle y el artista puertorriqueño Luar La L.

Además de los artistas principales, el evento contará con las actuaciones de Emil La Causa, DJ Marco Acevedo, JP El Chamaco, Tommy Alva y Atina.

La conducción del festival estará a cargo de la modelo y exreina de belleza Lúren Marquez y la actriz peruana de proyección internacional Francisca Aronsson.

Luar La L

Beéle regresa a Lima para presentar su nuevo álbum, “Borondo”, que incluye 26 canciones y colaboraciones con figuras como Marc Anthony y Carla Morrison.

Por su parte, Luar La L llega al festival con un repertorio que incluye colaboraciones con artistas de la talla de Bad Bunny, Farruko, Nio García y Darrell, entre otros.