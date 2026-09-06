Durante su estadía en Lima, QoA buscará acercarse al público y conocer de primera mano el ecosistema artístico local | Foto: QoA
Durante su estadía en Lima, QoA buscará acercarse al público y conocer de primera mano el ecosistema artístico local | Foto: QoA
Por Redacción EC

La artista y productora coreana Jinmyoung Lim, quien actualmente desarrolla su carrera musical bajo el nombre artístico de QoA —“Queen of Angels”—, llegará a Lima del 7 al 19 de septiembre para impulsar una nueva etapa como solista, conocer el circuito creativo peruano y abrir conversaciones con músicos, productores y creadores locales.