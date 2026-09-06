La artista y productora coreana Jinmyoung Lim, quien actualmente desarrolla su carrera musical bajo el nombre artístico de QoA —“Queen of Angels”—, llegará a Lima del 7 al 19 de septiembre para impulsar una nueva etapa como solista, conocer el circuito creativo peruano y abrir conversaciones con músicos, productores y creadores locales.

QoA, cuyo nombre significa ‘Queen of Angels’, propone una visión de Global Pop que combina español e inglés y reúne a talentos de distintos países desde la composición hasta la producción. Su objetivo es desarrollar música sin que un solo idioma, cultura o mercado defina los límites del proyecto.

“QoA es una artista coreana de Global Pop, nacida del universo de Warrior Angels, que reúne talentos y creadores de diferentes países para hacer música más allá de idiomas y fronteras”, afirma Lim.

QoA nació dentro del universo de Warrior Angels

La identidad artística de QoA no nació con su lanzamiento como solista. Surgió como un personaje dentro de Warrior Angels, el primer grupo desarrollado bajo EMMA Music. Durante la construcción del universo narrativo del proyecto, Jinmyoung Lim interpretó a Queen of Angels en uno de sus videoclips.

Años después, cuando decidió retomar su carrera musical, convirtió ese personaje en su nombre artístico. “En lugar de inventar una identidad completamente nueva, decidí continuar una historia que ya había comenzado”, explicó.

Su primer sencillo, “Into Me”, relata el encuentro entre dos personas que atraviesan un vacío emocional y encuentran en el otro una sensación de calidez, seguridad y energía. La canción fue presentada el 9 de julio en Londres, durante un evento privado.

Entre el escenario, la producción y la investigación

Antes de iniciar esta etapa como solista, Lim trabajó como artista, actriz, productora, desarrolladora de talentos e investigadora de las industrias creativas de Corea y América Latina. Su recorrido incluye iniciativas vinculadas a JMP Group International, también identificado como JMP Group, y a proyectos de EMMA Group, Warrior Angels y EMMA Music.

La artista sostuvo que su experiencia académica y profesional la llevó a descartar la reproducción de modelos idénticos entre países. “Cada industria creativa se desarrolla dentro de su propio contexto, cultura y ecosistema”, señaló. Su propuesta busca tomar referencias de distintas experiencias y adaptarlas a las características de cada mercado.

EMMA Music, sello con sede en Londres, se constituyó como entidad independiente en abril de 2026 y fue presentado oficialmente el 9 de julio. La compañía nace como una evolución y especialización de la trayectoria de JMP Group International, que desarrolla actividades y proyectos vinculados a la industria del entretenimiento desde 2010. EMMA Music prevé ampliar sus actividades en 2027 con nuevos artistas, una girl band, una boy band y un reality show de alcance internacional.

Perú, entre los próximos proyectos

Durante su estadía en Lima, QoA buscará acercarse al público y conocer de primera mano el ecosistema artístico local. La visita también contempla reuniones con productores y creadores peruanos para evaluar posibles colaboraciones. A futuro, Lim espera que el reality show que desarrolla pueda producirse en Perú con talento local.

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