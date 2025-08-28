Este domingo 28 de agosto, se estrenó el documental peruano “De Chiclayo al Vaticano, El camino del Papa León XIV” en salas de cine de CineStar y Movie Time.

Este largometraje, que conecta la vida del nuevo pontífice con su origen en el norte de Perú, ofrece una mirada íntima y humana a través de diversos testimonios.

Dirigido por el cineasta Horacio Vergara Arancibia, el documental recorre las ciudades de Chiclayo, Lambayeque, Pimentel, La Victoria, Chulucanas-Piura, Roma e incluso el Vaticano.

La producción busca revelar la conexión del Papa con gente de a pie, desde personas de comedores populares y niños, hasta autoridades, académicos y miembros de la Iglesia.

Según Vergara, el proyecto es un “testimonio vivo de fe, identidad y esperanza compartida del pueblo peruano”, y destaca que la producción estuvo a cargo de un equipo conformado en su mayoría por profesionales de Chiclayo.

El documental profundiza en cómo la figura del Papa León XIV se ha convertido en un símbolo de bendición para el pueblo chiclayano.

El documental se estrena el 28 de agosto en las salas de CineStar y Movie Time.

La obra, supervisada por la reconocida editora de Hollywood Sandra Torres Granovsky (Iron Man, Alpha), muestra que lo divino puede nacer en una ciudad del norte de Perú.

Vergara acota que, durante su visita al Vaticano, tuvo la oportunidad de entregarle al nuevo Papa un lienzo con las manos de los niños y las cartas de la gente de Chiclayo.