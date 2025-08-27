¡Se reaviva el conflicto! Este domingo 31 de agosto, la colombiana Milena Zárate vuelve a ‘El Valor de la Verdad’ para responderle a su hermana, Greissy Ortega, tras las declaraciones que dio el pasado fin de semana en el mismo programa.

“Greissy ya habló, pero Milena Zárate no piensa quedarse callada. La hermana mayor se sienta en el sillón rojo para soltar lo que calló, lo que dolió y lo que todavía arde”, anunció la producción del ‘show’ presentado por Beto Ortiz.

En esta edición, la exbailarina presentará un video que muestra una fuerte pelea con su hermana. El incidente, en el que se intercambiaron insultos, ocurrió en la vía pública, a la salida de un canal de televisión, meses atrás.

Imágenes de la pelea entre Milena Zárate y Greissy Ortega | Foto: EVDV

“Empezó a tirarle puños a mi carro, y gritando me decía: ‘¡Bájese!’, y en eso que ella me está hablando viene y me escupe" , relató Milena en el avance de ‘EVDV’. A su vez, en las imágenes difundidas, Greissy le dijo a Zárate: “Por su culpa soy infeliz”, para luego escupirle.

Milena Zárate en ‘EVDV’: Confesará secretos de relación con Jonathan Maicelo

Asimismo, hablará del tiempo que mantuvo una relación con el boxeador Jonathan Maicelo cuando él estaba casado. “Su esposa me llamó, y me preguntó si yo estaba con Maicelo, pero le dije que no. Le mentí”, comentó Milena ante el cuestionamiento de Ortiz.

Jonathan Maicelo y Milena Zárate juntos

Milena Zárate se presentará este domingo 31 de agosto en ‘El Valor de la Verdad’ a las 10 de la noche por Panamericana TV.