La última edición de “El valor de la verdad” tuvo a Greissy Ortega como invitada, quien no solo contó detalles desconocidos de su vida, sino también acusó a su expareja Ítalo Villaseca de maltratarla a ella y a sus hijos en Estados Unidos.

Greissy Ortega se volvió a sentar en el sillón rojo y respondió diversas preguntas de Beto Ortiz, donde confesó que su expareja maltrataba a su hijo con discapacidad en Estados Unidos. Además, sus agresiones provocaron que pierda un bebé.

Por otro lado, la colombiana también habló de su hermana Milena Zárate, a quien dijo odiar por todo lo que le hizo. Finalmente, Ortega admitió ser mentirosa.

“Los golpes de la vida me han enseñado a ya no decir mentiras”, reconoció la colombiana en “El valor de la verdad”.

¿Cuánto dinero ganó Greissy Ortega?

En su reciente participación en “El valor de la verdad”, Greissy Ortega respondió a 15 preguntas, llevándose a casa un premio de S/15 mil.

Cabe recordar que Greissy Ortega es un personaje conocido en el sillón rojo, ya que ya había sido invitada hace nueve años. En 2016, la colombiana se presentó en “El valor de la verdad” para hablar de su relación con su hermana Milena Zárate.