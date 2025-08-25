Luego de ausentarse por dos días de la conducción de “Arriba mi gente”, Maju Mantilla reapareció en su programa de Latina al lado de Fernando Díaz y Santi Lesmes. En la edición de este lunes 25 de agosto, la exreina de belleza marcó su regreso a la televisión.

A su regreso, Maju Mantilla apareció sonriente y presentó el programa “Arriba mi gente” con su alegría. Eso sí, no esquivó la noticia y aclaró que, si bien atraviesa un momento difícil, no hablará de su separación con Gustavo Salcedo.

“… Esto se suma a que tengo unos temas personales que me tienen preocupada, pero como siempre voy a manejar todo de forma privada”, dijo Maju Mantilla.

Maju Mantilla reapareció en la conducción de "Arriba mi gente" tras dos días de ausencia. (Foto: Captura de video EC)

“Les pido que se dejen de suposiciones, de juicios falsos y no voy a hablar del tema, voy a agradecerles por su cariño, su comprensión y estamos de regreso”, agregó antes de continuar con la programación habitual del programa.

Cabe señalar que Maju Mantilla se ausentó por dos días de la conducción de “Arriba mi gente”, los cuales fue reemplazada por Tula Rodríguez y Karina Borrero.

Esposo de Maju Mantilla anuncia su separación

Como se recuerda, Gustavo Salcedo recurrió a sus stories de Instagram para compartir un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Según explicó, la decisión se da tras varios meses de proceso en el que ambos buscaron manejar la situación con respeto.

“Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, dice la misiva en redes sociales.