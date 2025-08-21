A través de sus redes sociales, Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla, confirmó el fin de su matrimonio con la conductora de televisión, en una decisión que, según dijo, se concretó tras “varios meses, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones”.

Sin embargo, dos semanas antes del anuncio, la exreina de belleza había publicado un mensaje enigmático para Salcedo, adelantando su ruptura , misma que en ese momento ya habría estado en proceso.

En un video de TikTok publicado el 2 de agosto, Maju dejó entrever que ella fue quien terminó su relación. En el clip, la conductora bailaba al ritmo de una canción, cuya letra decía: “Tu historia está mal contá, nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé, esa historia está al revés”.

Cabe precisar que, tras el anuncio de Gustavo, la exMiss Universo no ha compartido declaraciones respecto a su posible divorcio , y también se ausentó este jueves del programa televisivo ‘Arriba mi gente’ (Latina TV), siendo reemplazada por Tula Rodríguez, quien junto a Santi Lesmes, le enviaron mensajes de apoyo.

Tula Rodríguez reemplazó a Maju Mantilla en "Arriba mi gente". (Foto: Captura de video)

Por su parte, Maju también ha tomado una decisión radical con sus redes sociales, inhabilitando los comentarios de sus publicaciones en Instagram, esto como un supuesto intento por contener la polémica.

¿Cómo fue ampayado Gustavo Salcedo?

Como se recuerda, en agosto de 2023, Gustavo Salcedo fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV la Firme’ ingresando al Hotel Westin (San Isidro) con otra mujer llamada Mariana de la Vega, a quien recogió desde su casa, mientras Maju trabajaba.

“Realmente ponen las cosas en un contexto totalmente equivocado, Maju está al tanto del tema, si quisiera hacer algo a escondidas, no me voy a ir al Westin donde hay todo tipo de cámaras. No hay nada que ocultar” , declaró Salcedo para “Amor y Fuego”, negando una posible infidelidad.

A pesar de las imágenes, que sugerían una posible traición a la exMiss Perú, Maju siguió con su relación. “Gracias a Dios estamos todos bien, siempre hay problemas en toda familia. Bueno, sí, hay que seguir adelante, problemas siempre van a haber”, dijo Mantilla en 2024.

Sin embargo, a dos años del escándalo, fue Gustavo quien puso fin al matrimonio que empezó en 2012 y del que nacieron dos hijos. “Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres”, dijo, para luego precisar que no brindaría declaraciones al respecto.

Comunicado de Gustavo Salcedo