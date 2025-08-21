De forma sorpresiva y a través de su cuenta de Instagram, el empresario Gustavo Salcedo confirmó el fin de su matrimonio con la conductora de televisión y exreina de belleza, Maju Mantilla.

" Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación", escribió Salcedo, quien fue captado, hace dos años, ingresando a un lujoso hotel de Lima con otra mujer llamada Mariana de la Vega.

Comunicado de Gustavo Salcedo

De ese modo, Salcedo comentó que durante su matrimonio con la conductora de televisión, vivió “momentos que formaron parte muy importante de sus vidas”, por lo que agradeció el tiempo con la presentadora. “Siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”, añadió.

Finalmente, Gustavo cerró su comunicación indicando que “por respeto a su familia” , no brindaría declaraciones al respecto.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se casaron el 4 de febrero de 2012 en Trujillo y tienen dos hijos en común.

MÁS INFORMACIÓN: Maju Mantilla y Gustavo Salcedo pasan feriados de Semana Santa juntos y en Oxapampa

¿Cómo fue el ampay del esposo de Maju Mantilla?

Como se recuerda, en agosto de 2023, Gustavo Salcedo fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV la Firme’ ingresando al Hotel Westin, en San Isidro, con otra mujer, llamada Mariana de la Vega, a quien recogió desde su casa, mientras Maju estaba conduciendo un programa de TV.

“Realmente ponen las cosas en un contexto totalmente equivocado, Maju está al tanto del tema, si quisiera hacer algo a escondidas, no me voy a ir al Westin donde hay todo tipo de cámaras. No hay nada que ocultar”, declaró Salcedo para “Amor y Fuego”, negando una posible infidelidad.

A pesar de las imágenes, que sugerían una posible traición a la exMiss Perú, Maju siguió con su relación con el empresario, habiendo superado el impase. “[...] Hay que seguir adelante, problemas siempre van a haber”, dijo en setiembre de 2024.