Un nuevo conflicto une a Samahara Lobatón y su expareja Youna Horna, quien la acusó de haberle exigido S/ 30 000 para la cuota de ingreso al colegio donde su hija en común, Xianna, estudiaría este 2025.

Dese modo, el barbero compartió en sus redes sociales una serie de pruebas, entre ellas una grabación de llamada, donde supuestamente, la hija de Melissa Klug, le exigía el monto de dinero para que la menor sea inscrita en un exclusivo centro educativo.

¿Qué le dijo Youna a Samahara por exigirle S/ 30 000 para educación de su hija?

En la grabación, Youna cuestiona a Lobatón por el elevado costo de la matrícula, que asciende a S/ 30 000, una cifra que él considera un “esfuerzo imposible” de cubrir, mismo que según Horna, Samahara tampoco podría cubrirlo.

“Te lo agradezco, pero hay muchas buenas opciones. Yo no lo puedo pagar, ni siquiera lo puedes pagar tú porque tienes que sentarte en un programa para denigrarte y hablar de tu vida pasada para poder pagar un colegio”, se le oye decir a Youna.

Por su parte, Samahara Lobatón le aseguró que la cuota de ingreso y matrícula ya habían sido saldadas antes de su participación en el programa de Beto Ortiz, ‘El Valor de la Verdad’, y que su intención era que su hija cursara toda su educación en esa institución.

¿Qué respondió Samahara Lobatón a las acusaciones?

Tras la difusión del audio, Samahara Lobatón respondió que deseaba discutir con Youna. En su lugar, desvió el tema a su abogado, Wilmer Arica, insistiendo en que cualquier comunicación debía ser a través de él.

Posteriormente, Lobatón emitió un comunicado en sus redes sociales, acusando a Youna de deberle S/ 25 000 en devengados y un mes de pensión alimenticia, para luego afirmas que él no había aportado “ni un sol para la cuota de ingreso” del colegio de su hija y que, supuestamente, la habría chantajeado en repetidas ocasiones con el tema de la pensión.

Comunicado de Samahara

“El papá del año dijo ‘espérate que voy a cobrar de los programas para comprarle el pasaje a mi hija. Estaba esperando salir a hablar mal de mí para comprarle el pasaje. Quien la trae al Perú no es su tía, es mi tía que tuvo que viajar porque el señor no quiso mandarla”, escribió Lobatón en sus historias de Instagram.